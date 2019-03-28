Соти жителей лагеря Рукбан переместились в районы под контролем Асада

Министерство обороны России сообщило, что около 360 перемещенных сирийцев покинули лагерь Рукбан на границе с Иорданией, чтобы вернуться на контролируемую режимом АСада территорию на прошлой неделе.

Россия долго настаивала на эвакуации Рукбана, утверждая, что поддерживаемые США повстанцы держали там людей против их воли.

Но когда в этом месяце Россия открыла «гуманитарный коридор» в Рукбан, лишь немногие беженцы вернулись в контролируемые режимом районы, а многие заявили, что опасаются насильственной репатриации.

Те, кто был перемещен на прошлой неделе, были в основном женщинами и детьми.

«Они получили необходимую помощь, им предоставили еду и жилье», - сказал Виктор Купчишин, руководитель Центра по примирению при МО РФ.

В ужасных условиях лагеря проживает около 45 000 перемещенных сирийцев, которые испытывают острую нехватку продовольствия и медикаментов.

Более 90 процентов жителей Рукбана заявили ООН в феврале, что хотят покинуть лагерь.

Большинство предпочло бы уехать в Иорданию или контролируемые повстанцами районы на севере Сирии.

Вместо этого им грозит выбор либо остаться в прежнем подвешенном состоянии либо вернуться жить под контролем Башара Асада.

«Мы не хотим идти на территорию Асада», - говорит 31-летний Наср Харетане, учитель, который живет в лагере.

«Мы предпочли бы умереть здесь от голода, если режим ставит именно на это».

Люди в лагере боятся, что, если они вернутся в асадитские районы, их могут допрашивать, арестовать или принудительно призвать на военную службу.

«Несколько человек, которых я лично знаю, недавно вышли через коридоры и были арестованы спустя несколько дней», - сказал официальный представитель лагеря Рукбан Шукри Шехаб.

«Теперь они исчезли навсегда, возможно, в режимных тюрьмах».

Но с ухудшением условий в лагере некоторые считают, что у них нет другого выбора, кроме как уйти.

Джасем, другой житель, сказал, что он недавно отправил свою семью обратно в контролируемые режимом районы.

«У меня не было никакой альтернативы, - сказал он. - Никакой медицинской помощи, никакой еды, молока, лекарств. Я не хотел, чтобы они умерли».

В последнее время в лагере все меньше еды, потому что режим перекрыл контрабандные маршруты в Рукбан.

«Режим Асада раньше позволял, чтобы достаточно еды проходило через контрабандистов в пустыне в лагерь для продажи», - сказал Джасем.

«В прошлом цены были дорогими. Теперь еда больше недоступна для большинства семей в лагере».

По словам Шехаба, во вторник в коридоре за пределами лагеря состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы эвакуации и гуманитарная ситуация.

На встрече присутствовали российские военные, чиновники режима, представители ООН и жители Рукбана. Она была созвана для организации поставок продовольствия и согласования формата выезда.

«К сожалению, встреча была бесполезной, - сказал Шехаб. - Россияне и режим не были заинтересованы в поддержке гражданских лиц в лагере или разрешении на доставку какой-либо помощи».

«Они только указали, что они полностью готовы принять любого, кто хочет уехать на территорию режима, обещая им поддержку и помощь, если они будут отсутствовать».

Чего стоит поддержка и помощь асадитов и российских союзников люди знают уже очень хорошо.