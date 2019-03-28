Amnesty International критикует ЕС за отказ от спасения мигрантов в Средиземном море

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду раскритиковала Европейский Союз за «позорный» отказ от своих гуманитарных обязанностей после того, как ЕС согласился отозвать суда, патрулирующие Средиземное море в поисках мигрантов, пытающихся совершить опасное путешествие, сообщает Reuters.

После нескольких месяцев споров ЕС согласился на этой неделе продлить свою средиземноморскую военно-морскую миссию под названием Операция «София» на шесть месяцев с конца марта - но только для воздушного патрулирования и обучения ливийской береговой охраны.

«Это возмутительное отступление от обязанностей правительств ЕС», - заявила международная правозащитная группа. Она добавила:

«Это позорное решение не имеет ничего общего с потребностями людей, которые рискуют своей жизнью в море, а связано с неспособностью европейских правительств договориться о способе разделить ответственность за них.»

Напомним, что государства ЕС оказались в ссоре из-за волн мигрантов, так как всплеск прибывших в Средиземноморье в 2015 году застал ЕС врасплох, вынудив расширить службы социальной защиты и безопасности, и став причиной поддержки крайне правых, националистических и популистских групп.

По данным ООН, число мигрантов, пересекших море, сократилось с более чем миллиона человек в год на пике до 140 000 человек в прошлом году. Но политическая напряженность в ЕС вокруг миграции накаляется, особенно в преддверии выборов в Европейский парламент в мае.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини призвал вывести лодки европейских групп помощи из зоны поиска и спасения между его страной и Ливией, где действуют контрабандисты.

Затем ЕС переместил свои корабли на север, где происходит меньшее количество спасательных операций, поскольку, согласно международному праву, ЕС обязан будет заботиться о людях, которых он вылавливает из воды.

Затем Сальвини перешел к закрытию для них итальянских портов, требуя, чтобы другие страны ЕС также принимали мигрантов, или же Рим вообще не будет участвовать в операциях в Средиземном море, где, как заявляет ООН, в прошлом году погибло почти 2300 человек.

Но на это никто не согласен, от крупных европейских экономик, таких как Германия и Франция, в которых уже проживают многие ближневосточные и африканские мигранты с 2015 года, до националистов, правящих в посткоммунистической Восточной Европе.

Тем не менее, Берлин и другие хотели был продолжить миссию «София» по борьбе с контрабандистами. Неловкий компромисс на этой неделе является еще одним шагом во все более ограничительном подходе ЕС к нелегальной иммиграции.

«Сейчас правительства ЕС убирают свои собственные корабли, не оставляя никого, кто мог бы спасти жизни женщин, мужчин и детей, находящихся под угрозой», - заявила Amnesty International, добавив, что воздушные патрули ЕС теперь будут сообщать о чрезвычайных ситуациях только ливийской береговой охране, которая может вернуть людей в страну, где широко распространены нарушения прав человека.

Пресс-секретарь исполнительной Европейской комиссии в среду признала, что уменьшенная миссия сыграет также гораздо меньшую роль в спасении жизней: «Ясно, что без военно-морских ресурсов Операция «София» не сможет эффективно выполнить свой мандат», - сказала Майя Косьянчич.

ЕС финансирует агентства ООН, чтобы помочь улучшить условия в лагерях мигрантов в Ливии, которая охвачена смутой с момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Агентства ООН по оказанию помощи уже давно осуждают нарушения прав человека в таких лагерях, в том числе изнасилования, отсутствие медицинской помощи и принудительный труд.

Они бьют тревогу по поводу того, что беженцев и мигрантов отправляют обратно в Ливию в нарушение международного гуманитарного права, которое запрещает возвращать людей туда, где их жизни угрожает опасность.