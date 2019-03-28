Facebook запрещает белый национализм на своих платформах

Facebook запретил восхваление, поддержку и презентацию белого национализма и белого сепаратизма на своих социальных медиа-платформах, в том числе в Instagram, что стало следствием резни в двух мечетях в Новой Зеландии в начале этого месяца.

Внедрение новой политики начнется на следующей неделе, говорится в заявлении интернет-гиганта из США.

«Понятно, что эти концепции тесно связаны с организованными группами ненавистников и не имеют места в наших услугах», говорится в заявлении компании.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже заявила в четверг, что она приветствует решение Facebook.

«Можно утверждать, что эти категории всегда должны входить в руководящие принципы сообщества в отношении ненавистнических высказываний, но, тем не менее, хорошо, что разъяснения были сделаны после нападения в Крайстчерче», - сказала она на пресс-конференции.

Политика Facebook уже давно запрещала публикации, поддерживающие превосходство белых, как часть запрета компании на выражение ненависти к людям, основанной на таких признаках, как раса, этническая принадлежность и религия.

Но по словам Facebook, запрет не распространялся на выражения белого национализма, поскольку он связывал такие выражения с более широкими понятиями национализма или политической независимости, такими как «американская гордость» или баскский сепаратизм. Иными словами, Facebook понимали национализм в более академическом смысле, как идеологию ценности нации и национального суверенитета, а не в популярном смысле, как ксенофобский этно-национализм.

Но разговоры с правозащитными группами и учеными в последние месяцы привели Facebook к выводу, что белый национализм и сепаратизм не могут быть существенно отделены от идеи превосходства белых и организованных групп ненависти, говорится в заявлении.

Убийства в Новой Зеландии продемонстрировали глобальный охват белого националистического движения, которое проповедует воображаемый «европейский» идеал, отвергает иммиграцию и часто распространяет в Интернете смертельные угрозы.

По сути это весьма сплоченное онлайн-движение, которое охватывает Европу, Россию, США, Канаду, Австралию и другие страны.

По мнению исследователей, эти группы представляют такую ​​же международную угрозу, как насилие ИГИЛ*, и добавляют, что угроза еще существеннее в США, где нападения белых националистов случаются гораздо чаще, чем нападения других групп.

По мнению некоторых исследователей, белых националистов ободрили рост политиков, придерживающихся исламофобских и анти-миграционных - от Марин Ле Пен во Франции и Виктора Орбана в Венгрии до президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Facebook заявил, что также начнет связывать людей, которые ищут термины, связанные с превосходством белых, с организацией под названием Life After Hate («Жизнь после ненависти»), которая помогает людям покинуть подобные группы.

Все же, пока не ясно, как это будет работать, и как именно Facebook будет определять националистические материалы, нуждающиеся в цензуре. Например, значит ли это, что материалы украинских или белорусских националистов, направленных на борьбу с российским шовинизмом, теперь будут под запретом? А что на счет басков, корсиканцев или ирландцев? А как быть с российскими материалами, ведь там президент Путин цитирует философа Ильина и сам себя называется националистом, не говоря уже о том, что все российские официальные ресурсы по сути транслируют версию российского национализма? А Дональд Трамп и американский правый республиканский истеблишмент?

В общем вопросов много, и скорее всего ответы мы узнаем в ближайшее время.

*-запрещены в РФ