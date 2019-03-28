Татарстан: "православный джамаат" и "христианизация" в законе

Недавний репортаж Идель.Реалий о заселении православными поселенцами при поддержке властей одной из деревень на территории Республики Татарстан не мог не вызвать у мусульман России чувства, мягко говоря, неоднозначные.

И дело тут не только в естественной религиозной конкуренции, в основе которой взгляд именно на свою религию как на истинную и желании, чтобы распространялась она, особенно в местах ее исторического укоренения (а речь идет о населенном пункте неподалеку от Болгара) и нежелании, чтобы распространялись религии, которые верующие считают искаженными. В конце концов, как реалисты и прагматики мы прекрасно понимаем, что в такой стране как Россия, в условиях современной многоконфессиональной и этнически чересполосной территории оптимальной моделью сосуществования разных религиозных общин является светское государство, подразумевая под этим свободу вероисповедания, проповеди, собраний и ассоциаций. Для всех.

Но именно последнее в данном случае и вызывает вопросы и недоумение. Потому что, как мы ни пытаемся, у нас не получается представить себе благожелательные репортажи местных СМИ, например, Московской области, в связи с переездом в одну из пустующих деревень на ее территории группы мусульман, которые строят там свою мечеть и начинают жить в ней своим джамаатом.

Ну хорошо, можно сказать, что Спасский район Татарстана, где высок процент русских и православных, это не совсем то же. Но вот как-то не получается у нас представить себе такую реакцию и в отношении переезда группы татар-мусульман в деревню какого-то района с исторически татарским присутствием в одной из соседних с Татарстаном областей или республик. Чтобы просто не мешали жить местным мусульманам, это еще можно себе представить, хотя у нас у всех на памяти пример села Белозерье в Мордовии, где и местным-то мусульманам спокойно жить не дают. А вот, чтобы высадился десант религиозных мусульман со стороны, и их бы не просто благожелательно встретили местные СМИ и власти, но и оказали бы им в этом серьезную материальную поддержку, как в данном случае - нет, такое представить себе не получается.

Скажем больше. Вот в этом репортаже председатель местного сельпо Гульсина Сибгатуллина козыряет отсутствием национальных предрассудков по отношению к русским, мол, если бы это были узбеки, то могли бы быть проблемы, а с русскими какие у татар проблемы могут быть. Оставим в данном случае такую градацию на ее национальной совести, но зададимся вопросом - а могут сегодня в какой-нибудь деревне Татарстана поселиться общиной и получить поддержку властей те же самые русские, но... мусульмане, а не православные? И через какое время после этого местные силовики "нейтрализуют" их как "экстремистскую группу", занимающуюся "вербовкой" местного населения, уже не говоря о нарушении законов Яровой о миссионерской деятельности?

Но чего говорить о русских мусульманах - много ли сегодня примеров поддержки властями Татарстана переселения в его сельскую местность самих татар из числа соблюдающих мусульман? Если они есть, очень хотелось бы о них услышать, потому что нам лично об этом ничего неизвестно.

Вот все это и вызывает у мусульман, задающих себе эти вопросы, закономерную реакцию негодования в связи с такими репортажами. Потому что выглядят они как кричащая иллюстрация неравенства религиозных общин в России и беспардонной шовинистической, колониальной политики со стороны РПЦ, давно уже превратившейся в господствующую церковь формально светского государства фактически многоконфессиональной и полиэтнической страны.

Ведь стоит где-то обозначиться исламскому присутствию, даже, если речь идет о территориях исторического проживания мусульман, как тут же вдохновляемые РПЦ "эксперты", журналисты, местные власти, а то и сами ее иерархи, начинают голосить об "исламизации", "джамаатах ваххабитов" и т.п. Однако когда самой настоящей "христианизацией" и созданием собственных "джамаатов" занимаются миссионеры РПЦ, это получает не просто благосклонную реакцию со стороны СМИ, но и поддержку властей всех уровней.