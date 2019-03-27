Загадочное исчезновение башкирского активиста Фанзиля Ахметшина

Вчера башкирская общественная организация «Башкорт» забила тревогу — башкирский активист Фанзиль Ахметшин пропал и о нем нет никакой информации с вечера 25 марта.

— Внимание, пропал человек! Родственники, близкие и друзья ищут Фанзиля Ахметшина 1977 года рождения, проживающего в Уфе. О нем нет никакой информации с 19:30 25 марта, — написали на странице организации на башкирском языке.

О деле Фанзиля Ахметшина наш сайт уже писал. Напомним, Ахметшин был задержан 26 ноября 2011 года по возвращению из благотворительной поездки из лагеря сомалийских беженцев в Кении. Тогда мусульмане из Башкортостана и других регионов России собрали более 60 тыс. долларов на помощь сомалийцам. Пройдя несколько таможен и пограничный контроль, башкирский активист был остановлен в зале встречающих сотрудником погранвойск ФСБ, и позднее у него в кармане рюкзака был якобы найден опий.

В итоге Фанзиль Ахметшин был осужден 28 марта 2013 года Уфимским районным судом Башкортостана на 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Ему вменялось в вину нарушение трех статей УК РФ — ч.2 ст. 188 УК РФ (контрабанда наркотических веществ), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и перемещение наркотических веществ) и ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение религиозной ненависти). Защита Фанзиля Ахметшина требовала оправдания по всем статьям, поскольку вина Ахметшина не была доказана.

Лидеры организации «Башкорт», как сообщает Азатлык, связывали преследование Ахметшина с конфликтом с торговыми точками, продающими алкоголь. Ведь ранее башкирские активисты начали борьбу с нелегальной реализацией алкоголя в районах Башкортостана.

Как бы то ни было, 25 марта Ахметшин пропал. Он должен был появиться на собрании «Башкорт», но так и не пришел. А после его телефон и вовсе перестал отвечать. Куда пропал активист, не знали ни родные, ни близкие.

Активисты в неофициальном порядке связывались с представителями правоохранительных органов, и выяснили, что никакого отношения к исчезновению Ахметшина те не имеют.

И вот уже вчера все относительно «благополучно» разрешилось. Выяснилось, что Ахметшин вышел на связь и сообщил, что якобы все это время он был дома и спал.

Однако, как утверждает источник ProUfu.ru в БОО «Башкорт», по биллингу Фанзиль Ахметшин находился в районе СИЗО.

Исходя из обрывков той информации, что у нас есть, самым логичным будет предположение, что Ахметшин находится под феноменальным давлением силовых органов и попросту запуган достаточно, чтобы не разглашать настоящую информацию о своем исчезновении.