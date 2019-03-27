В Йемене под ударом оказалась больница - семь человек погибло

Семь человек, в том числе четверо детей, были убиты в результате воздушного налета возле больницы в сельской местности на северо-западе Йемена, сообщила группа помощи «Спасите детей».

Организация, которая поддерживает больницу, сообщила в заявлении, направленном информационному агентству Associated Press, что двое взрослых также пропали без вести после нападения во вторник.

«Спасите детей» сказали, что ракета попала в автозаправочную станцию ​​возле входа в сельскую больницу Китаф, примерно в 100 км от города Саада, в 9:30 по местному времени.

«Ракета, как говорили, приземлилась в пределах 50 метров от главного здания объекта», - сказано в сообщении.

Организация заявила, что больница была полчаса как открыта, и многие пациенты и персонал как раз подъезжали к больнице.

Среди погибших есть медработник, двое детей рабочего и охранник.

«Спасите детей», которые ранее на этой неделе сообщили, что в среднем 37 йеменских детей в месяц были убиты или ранены иностранными бомбами в прошлом году, потребовали срочного расследования инцидента.

Хелле Торнинг-Шмидт, исполнительный директор организации, сказала: «Мы потрясены и возмущены этой чудовищной атакой».

«Ни в чем не повинные дети и работники здравоохранения погибли в результате беспорядочного нападения на больницу в густонаселенном гражданском районе», - сказала она. «Подобные атаки являются нарушением международного права».

Она призвала немедленно прекратить продажу оружия воюющим сторонам и оказать дипломатическое давление с целью прекращения конфликта.

«Мы должны остановить эту войну с детьми», - сказала она.

Торнинг-Шмидт сказала, что больница является одной из многих опор «Спасите детей» в Йемене, «но время от времени мы видим полное игнорирование всеми воюющими сторонами в Йемене основных правил войны».