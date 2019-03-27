Uber покупает Careem: крупнейшая техно-сделка в истории Ближнего Востока

Uber Technologies Inc. — американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды – согласилась купить компанию своего главного ближневосточного конкурента Careem за 3,1 миллиарда долларов, сообщает The National. Это стало крупнейшей в истории покупкой технологий в регионе.

Uber сообщил во вторник в своем заявлении, что покупка на 3,1 млрд. долларов состоит из 1,7 млрдю долларов в конвертируемых облигациях и 1,4 млрд. долларов наличными. В рамках сделки Careem сохранит свой бренд как дочерняя компания Uber, и будет действовать как независимая компания во главе с первоначальными учредителями.

Расположенный в Дубае Careem является одним из самых успешных стартапов на Ближнем Востоке. Careem быстро стал популярным на всем Ближнем Востоке, особенно в таких странах, как Египет и Пакистан, отчасти потому, что он предоставил возможность платить водителям наличными, а не только кредитной картой. В регионе он был запущен в 2012 году, за три года до Uber.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что сделка расширяет позиции американской компании по всему миру.

«Обладая доказанной способностью разрабатывать инновационные локальные решения, Careem сыграл ключевую роль в формировании будущего городской мобильности на Ближнем Востоке, став одним из самых успешных стартапов в регионе», - сказал Хосровшахи.

Генеральный директор и соучредитель Careem Мудассир Шейха назвал сделку «вехой» для компании и начинающих предпринимателей в регионе, а также для местных и глобальных инвесторов.

Шейха будет руководить бизнесом Careem под руководством Uber и отчитываться перед советом, состоящим из трех представителей от Uber и двух от Careem.

Представители обеих компаний поспешили заявить, что сделка ни в коем случае не приведет ни к потере рабочих мест, ни к повышению цен на услуги.

Ожидается, что технологическое мастерство Uber в сочетании со способностью Careem разрабатывать инновационные локальные решения приведет к общему увеличению числа клиентов благодаря более высокому качеству, разнообразию услуг и более широкому спектру ценовых категорий.

Саудовская компания Kingdom Holding, один из первых инвесторов Careem, также заявила, что приобретение дает возможность обеим компаниям расширяться и извлекать выгоду из быстрого роста региона.