Французские мусульмане подали в суд на Facebook и YouTube за демонстрацию резни в Крайстчерче

Одна из основных групп, представляющих мусульман во Франции, подала в суд на Facebook и YouTube, обвинив эти социальные сети в разжигании насилия, так как они, по мнению группы, допустили трансляцию видеозаписи резни в Крайстчерче на своих платформах.

Французский совет мусульманской веры (CFCM) заявил, что компании распространяли материалы, которые поощряли терроризм и наносили ущерб достоинству людей.

Стрельба в двух мечетях в Новой Зеландии 15 марта, в результате которой погибли 50 человек, транслировалась в прямом эфире на Facebook в течение 17 минут, а затем была скопирована и размещена в различных социальных сетях в интернете.

Facebook заявил, что он поспешил удалить сотни тысяч копий.

Однако отснятый материал можно было найти в Facebook, Twitter и YouTube еще через несколько часов после атаки, также как и в Instagram и Whatsapp, принадлежащих Facebook.

Абдаллах Зекри (Abdallah Zekri), президент подразделения по мониторингу исламофобии CFCM, заявил, что организация подала официальную юридическую жалобу на Facebook и YouTube во Франции.

Напомним, что обе компании столкнулись с широкой критикой за размещенный кадры.

Председатель комитета Палаты представителей США по национальной безопасности на прошлой неделе написал письмо руководителям четырех крупнейших технологических компаний, в котором призвал их лучше справляться с удалением насильственного политического контента.

Представитель Федерации исламских ассоциаций Новой Зеландии (FIANZ) приветствовал действия французской группы. Он сказал, что его организация планировала связаться с Facebook, чтобы зарегистрировать их жалобу, но была занята борьбой с последствиями атак.

«Они потерпели неудачу, большое время, это был человек, который искал аудиторию, и ... вы были платформой, которую он выбрал для рекламы себя и своего отвратительного преступления», - сказал официальный представитель FIANZ Анвар Гани, ссылаясь на Facebook.

«Мы не связывались с (французской) группой… но, безусловно, что-то, что может сдерживать пространство социальных медиа в планировании этих видов преступлений, мы бы поддержали это», - сказал он.

На фоне решимости новозеландских и французских мусульман бороться с крупными социальными сетями за то, что они разместили видео теракта в Крайстчерч, стоит напомнить, что буквально через несколько часов после теракта очень многие мусульмане возмущались тем, что соцсети удаляют эти материалы. Якобы, они делают это намеренно, чтобы не показывать, будто существуют еще и христианские террористы, убивающие мусульман. Согласно логике этих людей, нужно повсюду распространять видеозапись, снятую крестоносцем, а мусульмане чуть ли не обязаны ее посмотреть.