Верховный Суд США встал на сторону Судана в деле против американских военных моряков

Верховный суд США не позволил американским морякам, пострадавшим в результате теракта Аль-Каиды* против эсминца ВМС США «Коул» в 2000 году, получить от правительства Судана 314,7 млн. долларов США в качестве компенсации за его предполагаемую роль в нападении.

В постановлении судей (8 — за и 1 - против) во вторник было отменено решение суда низшей инстанции, которое позволяло морякам взыскать убытки с определенных банков, хранивших суданские активы.

Это решение стало большой победой для Судана, который отрицает, что он оказывал какую-либо поддержку Аль-Каиде в нападении в Йемене.

Кроме того, Судан был поддержан администрацией президента Дональда Трампа в этом деле.

В постановлении судьи согласились с Суданом, что судебный процесс не был надлежащим образом инициирован в нарушение закона США, поскольку в 2010 году иски были переданы в посольство африканской страны в Вашингтоне, а не министру иностранных дел в столице Судана Хартуме.

«Судан доволен решением, - сказал Кристофер Керран, который представлял правительство Судана в этом деле. «Никто не оспаривает, что моряки на «Коуле» были жертвами жестокого террористического нападения. Но Судан яростно оспаривает любую вину в этом нападении и полон решимости очистить его имя».

Кэннон Шанмугам, адвокат моряков, выразил разочарование. «Борьба за справедливость для жертв «Коула» и их семей продолжается», - сказал Шанмугам.

Суд низшей инстанции возместил ущерб по умолчанию, поскольку Судан не защищал себя от утверждений о том, что он оказывал поддержку вооруженной группе.

Напомним, что в результате нападения 12 октября 2000 года 17 моряков погибли и более трех десятков получили ранения, когда два человека в маленькой лодке взорвали взрывное устройство рядом с ракетным истребителем ВМФ во время дозаправки в южном йеменском порту Аден, сделав зияющую дыру в его корпусе.

Судно было отремонтировано и позже возвращено в полную боевую готовность.

Пятнадцать из раненых моряков и три их супруги подали в суд на правительство Судана в 2010 году в Вашингтоне.

Вопрос заключался в том, нарушала ли отправка по почте иска в посольство Судана Закон об иностранных суверенных иммунитетах - закон США, регулирующий, когда иностранным правительствам могут предъявляться иски в американских судах.

В письме для большинства суда консервативный судья Сэмюэль Алито сказал, что к министрам иностранных дел других стран необходимо обращаться там, где они обычно работают, а не «в отдаленном форпосте, который министр может в лучшем случае иногда посещать».

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