В Венесуэлу прибыли российские военные: еще один «интернациональный долг»?

В субботу в главном аэропорту Венесуэлы приземлились два самолета российских ВВС, на борту которых находились российский военный чиновник и около 100 военнослужащих, сообщает Reuteurs. Российские военный десант высадился на фоне укрепления связей между Каракасом и Москвой.

Веб-сайт отслеживания рейсов показал, что два самолета вылетели из российского военного аэропорта в пятницу в Каракас, а другой сайт отслеживания рейсов показал, что в воскресенье один самолет покинул Каракас.

Примечательно, что этот факт не отрицает и Москва. Российский дипломатический источник на территории Венесуэлы сообщил, что российские воздушные суда приземлились в международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом. Российская версия появления этих двух бортов звучит так: «Прибыли для участия в двусторонних консультациях». Речь идет об исполнении военных контрактов, заключенных Россией и Венесуэлой еще в правление Уго Чавеса.

Наблюдатели же отмечают контекст, в котором российские военные самолеты появились на территории Венесуэлы. Венесуэла уже два месяца живет в условиях фактического двоевластия и латентной гражданской войны: США, Канада, часть стран ЕС и Латинской Америки считают законным временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Россия назвала самопровозглашение Гуайдо попыткой узурпации власти и поддерживает Николаса Мадуро. Его также поддерживают Китай и Турция.

При этом, как сообщает Газета.ру российские военные самолеты прилетели в Венесуэлу практически сразу после того как Хуан Гуайдо призвал жителей страны готовиться к проведению операции по захвату власти в Венесуэле. «Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — заявил он. По словам Гуайдо, правление Мадуро вступило в финальную стадию и его дни пребывания у власти сочтены. Непонятно, было ли это заявление частью обычно политической риторики для воодушевления своих сторонников или венесуэльская оппозиция всерьез рассчитывает на скорое вооруженное вторжение в страну американских войск для свержения Мадуро.

На стороне Мадуро по прежнему остаются армия и полиция, но многие эксперты все больше говорят о том, что ситуацию напоминает Сирию, где вся нынешняя гражданская война началась с нежелания президента уйти из власти. Серьезным отличием является тот факт, что экономическая ситуация в Сирии в 2011 году была гораздо лучше, чем сейчас в Венесуэле.

Россия же за последние годы инвестировала в венесуэльскую экономику свыше 17 миллиардов долларов и рассчитывает надолго сохранить ведущую роль в местной нефтедобыче. Получив от России такие гигантские деньги, Венесуэла в течение как минимум 10 лет являлась одной из немногих последовательных союзниц Москвы - вплоть до признания независимости Южной Осетии и Абхазии, а также российского статуса Крыма.

И хотя в Москве понимают, что в обозримом будущем нищая Венесуэла не сможет вернуть все эти десятки миллиардов (а зачем, их российские пенсионеры вернут), Мадуро надо защищать. Вполне возможно, что небольшой контингент российских солдат должен играть ту же роль, что небольшие контингенты американской армии делают в странах Балтии — сдерживать возможную агрессию главного внешнеполитического противника.

В общем, это привычный для российской армии «интернациональный долг» - защищать диктаторов, доведших свою страны до ручки.