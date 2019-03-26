Украина не выдала таджикского проповедника

Украина отказала властям Таджикистана в экстрадиции Абдукодира Носирова, известного как Эшони Абдулкодир. Носиров был освобожден из харьковского СИЗО 22 марта, сообщает «Ахбор» со ссылкой на информацию, полученную от него самого.

34-летнего аспиранта одного из вузов Саудовской Аравии задержали 14 декабря 2018 года в Харькове по запросу правоохранительных органов Таджикистана. На родине молодого, но уже известного проповедника обвиняют в разжигании религиозной розни путем пропаганды запрещенного в Таджикистане салафизма. Сам проповедник отрицает обвинение в пропаганде салафизма и утверждает, что во время учебы в Саудовской Аравии отказался сотрудничать с органами безопасности Таджикистана и поэтому оказался под преследованием.

Абдулкодир Носиров был освобожден из Харьковского СИЗО вечером в пятницу, 22 марта по решению органов прокуратуры, которые сочли приведенные органами Таджикистана доводы недостаточными для его экстрадиции на Родину. Сам проповедник в беседе с "Ахбор” поблагодарил правозащитные организации и прессу, подчеркнув, что его освобождение удалось благодаря им. Носиров также сообщил, что сразу после освобождения попросил убежище в Украине.

Абдулкодир Носиров родился 27 сентября 1984 года в городе Кургантюбе (ныне – Бохтар) на юге Таджикистана в семье Эшони Маъруфхуджа, известного местного богослова. Он с 2006 году учился в Саудовской Аравии, где закончил факультет толкования и хадисов Университета имени короля Сауда в Эр-Рияде и остался там, чтобы продолжить учебу в аспирантуре.

В это время Эшони Абдулкодир приобрел известность в Таджикистана после публикации его проповедей в Интернете. Тогда же к нему стали проявлять интерес спецслужбы Таджикистана.

По его словам, ему предложили сотрудничество с органами, но он отказался и поэтому оказался под преследованием.

Из-за этих преследований Носиров покинул Саудовскую Аравию и 14 декабря 2018 года прибыл в Харьков. Когда он обратился в местную полицию за регистрацией, оказалось, что он находится в списке разыскиваемых лиц по линии Интерпола на основание запроса правоохранительных органов Таджикистана.

В тот же день он был задержан и водворен в СИЗО до рассмотрения запроса о его экстрадиции в Таджикистан.

По первоначальному обвинению Носиров подозревался в том, что встретился с некими представителями экстремистских и террористических групп в Египте и Эмиратах. Но, как рассказал сам Носиров, во время проверки выяснили, что он никогда не посещал ни Эмираты, ни Египет. После этого власти Таджикистана прислали в Харьков новую версию обвинения против Носирова, где он обвинялся в разжигании межрелигиозной розни путем «пропаганды запрещенного в Таджикистане исламского течения Салафизм».

Абдулкодир Носиров это обвинение тоже отрицал и твердил, что он не салафит, а приверженец ханафитского мазхаба, как и абсолютное большинство мусульман Таджикистана и всей Центральной Азии.

В итоге, доводы Душанбе снова не убедили украинскую сторону, которые 22 марта приняли решение отпустить Носирова.