В Сирии погибли три российских военнослужащих

В министерстве обороны РФ сообщили во вторник, что в конце февраля в восточной Сирии погибли трое российских военнослужащих.

Российские солдаты возвращались на свою базу после доставки гуманитарной помощи в деревню в городе Дейр-эз-Зор.

Они попали в засаду и позже пропали без вести. Поиск солдат вели российские спецназовцы, ВКС и силы сирийского режима.

Группа из 30 бойцов, причастная к нападению, была найдена и уничтожена, говорится в сообщении министерства.

Тела российских солдат были доставлены в их страну, добавляет представитель МО. Известно, что один из них служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

Предположительно, погибшими могут быть майор Сухроб Каримов и два полковника. Об их исчезновении в Дейр-эз-Зоре сообщала ранее «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на одного из родственников. Каримова командировали в Сирию как военного переводчика. При этом отмечается, что ДНК останков, доставленных в Россию, не совпадают с ДНК майора.

Ранее в этом году, 31 января, в Сирии также погиб уроженец кубанского города Тихорецк 25-летний военнослужащий Максим Плетнев. В январе же погиб младший сержант Андраник Арустамян — случайно опрокинув минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула. Взорвались четыре мины, убившие младшего сержанта. Минобороны не комментировало информацию о гибели Плетнева и Арустамяна.

В конце сентября 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что безвозвратные потери России за три года военной кампании в Сирии составили 112 человек.