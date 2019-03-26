Трамп официально признал Голаны израильскими

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, изменив десяткам лет политики Соединенных Штатов.

Указ, подписанный в понедельник, стал официальным оформлением заявления Трампа на прошлой неделе, который сказал, что настало время для США "полностью признать" суверенитет Израиля над Голанами.

Похоже, что этот шаг дает толчок Нетаньяху перед проведением 9 апреля в Израиле жестких выборов. Сам Биньямин Нетаньяху к слову присутствовал в Белом доме при подписании указа.

Напомним, что Израиль захватил большую часть Голанских высот у Сирии во время Шестидневной войны 1967 года, а затем аннексировал ее в 1981 году, что международное сообщество так и не признало.

Помимо естественного протеста Дамаска, решение США не принято большей частью международного сообщества.

Евросоюз заявил, что его отношение к Голанским высотам остается прежним. О том же заявила ООН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш «ясно дал понять, что статус Голан не изменился», заявил в понедельник официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Политика ООН в отношении Голан отражена в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась», - сказал Дюжаррик.

В единогласно принятой резолюции Совета Безопасности ООН в 1981 году, было объявлено, что «решение Израиля навязать свои законы, юрисдикцию и администрацию на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международно-правовых последствий».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять решение США о Голанских высотах. Он добавил, что Турция постарается вынести этот вопрос в ООН.

Лига арабских государств осудила этот шаг, заявив, что «признание Трампа не меняет статус региона».

О негативном отношении к этому шагу Трампа заявили Россия, Саудовская Аравия, Катар и большинство других государств мира.

Де-факто же конечно это решение мало что изменяет. Правительство Башара Асада не контролирует огромную часть Сирии, помимо Голанских высот. Любое сирийское правительство в ближайшие десятки лет будет озабочено стабилизацией и восстановлением страны, так что Голанские высоты еще очень долго не будут в приоритете у Дамаска. С другой стороны, ничто не мешает Дамаску и другим государствам симулировать озабоченность и не признавать израильский суверенитет. На том и порешат.