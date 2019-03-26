Наследный принц Абу-Даби предлагал американцам убивать лидеров Талибан - Middle East Eye

Мухаммад бин Заид, наследный принц Абу-Даби, предложил организовать секретную программу убийств высокопоставленных лидеров движения Талибан* во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео в начале этого года, сообщает Middle East Eye.

Бин Заид сделал это предложение во время визита Помпео в Объединенные Арабские Эмираты 12 января на фоне разногласий по поводу хода мирных переговоров США и талибами.

Согласно источнику с подробными сведениями о встрече, Бин Заид сказал Помпео, что Вашингтон рискует отдать Афганистану снова в руких «отсталых, бородатых плохих парней», и предложил нанять наемников, чтобы убивать лидеров талибов, дабы ослабить тем самым переговорную позицию группы.

Помпео был явно ошеломлен этим предложением, но ничего не сказал, сообщает источник.

Объединенные Арабские Эмираты ранее поддерживали усилия США по заключению мирного соглашения с талибами и провели первый раунд переговоров между двумя сторонами 20 декабря прошлого года в Абу-Даби.

Но Бин Заид, как полагают, был разочарован тем, что последующие раунды переговоров были перенесены в Доху, столицу Катара, по настоянию талибов.

По словам источника MEE, Бин Заид также предупредил Помпео о том, что вывод американских войск из Афганистана рискует вернуть страну к 2001 году, до того как американское вторжение свергло правительство талибов в Кабуле.

США надеются, что договоренность о переговорах с талибами, которые продолжают воевать с кабульским режимом и международными силами, может позволить им начать вывод своих 14 000 военнослужащих, все еще находящихся в стране, до конца 2019 года.

Бин Заид предложил вместо этого организовать и финансировать то, что он назвал «операцией в стиле Blackwater», чтобы «провести кампанию убийств лидеров Талибан высшего уровня», и тем самым помешать им достичь своих главных политических требований, сказал источник.

Армия наемников

Blackwater была частной охранной фирмой, основанной Эриком Принсом, которая была нанята ЦРУ в 2004 году для проведения секретных операций, связанных с обнаружением и убийством боевиков Аль-Каиды*.

Официальные лица США признали существование программы в 2009 году, но заявили, что никаких операций не проводилось.

Blackwater получила известность за свою деятельность в Ираке, где несколько ее подрядчиков открыли огонь по безоружным гражданским лицам в Багдаде в 2007 году, убив 14 человек и ранив 17 других.

Позже Принс поселился в Абу-Даби и был впоследствии нанят Бин Заидом для создания наемной армии в ОАЭ,чтобы противостоять возможным восстаниям в регионе.

В 2011 году The New York Times сообщила, что в ОАЭ был доставлен батальон иностранных войск из 800 человек.

ОАЭ также отправили иностранных наемников на борьбу в рамках возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, где она организовала программу убийств, направленную против лидеров Аль-Ислах, местного отделения Братьев-мусульман.

В октябре прошлого года Авраам Голан, венгерско-израильский подрядчик по вопросам безопасности, рассказал BuzzFeed News о программе таких убийств.

Buzzfeed сообщает, что ОАЭ наняли бывших солдат спецназа для выполнения заданий.

«Я управлял этим. Мы сделали это. Это было санкционировано ОАЭ в рамках коалиции», - сказал Голан.

В августе прошлого года Аль-Ислах заявил, что с 2015 года было убито девять его лидеров. В октябре один из членов группы заявил MEE, что, по его мнению, за убийствами стоит Бен Заид.

Убивать и разговаривать

«Я считаю, что Мухаммад бин Заид убедил [наследного принца Саудовской Аравии] Мухаммада бин Салмана бороться с Братьями-мусульманами в Йемене», - сказал Мухаммад Абдуль-Вадуд из Аль-Ислах. «Последний одобряет все шаги ОАЭ в Йемене».

Бин Заид, тем не менее, поддерживает тесные контакты с лидерами Аль-Ислах, которых он принимал для переговоров в Абу-Даби в ноябре.

Источник MEE описал предложение Бин Зеида убивать лидеров Талибана, несмотря на продолжение мирных переговоров, как точную копия того, что происходило с лидерами Аль-Ислах в Йемене.

«Это та же самая тактика: убивать и разговаривать», - сказал он. Лидеры талибов, как считается, знают о предложении Бин Заида убить высшее руководство группы.

Но представитель талибов в Дохе сказал MEE, что не может прокомментировать подлинность заявления.

«Любая угроза и шантаж, независимо от того, где бы они ни находились, уничтожат нынешний шанс на мир и создадут непоправимое недоверие», - сказал он.

Правительство ОАЭ публично поддержало переговоры США с талибами, а официальное информационное агентство WAM сообщило после декабрьских переговоров о том, что в Абу-Даби проведут дополнительные раунды «для завершения процесса примирения в Афганистане».

Но следующие два раунда переговоров - шестидневная встреча в январе, которую Помпео в твиттере назвал «обнадеживающей», и дальнейшие переговоры в течение 16 дней в феврале и марте - были перенесены в Доху, где у талибов имеется политический офис с 2013 года.

Говорят, что Помпео отступил, несмотря на недовольство Бин Заида, сказав ему, что этот шаг произошел по просьбе талибов, и что американская сторона была менее заинтересована в этом месте, чем в достижении прекращения огня.

Переговорную группу США возглавляет Залмай Халилзад, который после окончания последнего раунда переговоров 12 марта написал в твиттере, что «условия для мира улучшились».

«Хаос наступает»

Бин Заид был также расстроен заявлением президента США Дональда Трампа в декабре, что он выведет все 2000 американских военнослужащих из Сирии, сообщил источник MEE.

Когда Помпео и Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, встретились с наследным принцем, они принимали участие в поездке по региону из девяти стран, чтобы успокоить союзников от шока, вызванного перспективой внезапного ухода США из Сирии.

Двумя днями ранее в своей основной речи в Каире Помпео поклялся «изгнать каждый последний иранский сапог» из Сирии.

Но его речь, сформулированная как нападение на ближневосточную политику Барака Обамы, также была воспринята как неявный скандал после заявления Трампа в декабре, что все войска США покинут Сирию через 30 дней. Это объявление вызвало столкновение с Турцией и отставку Джима Мэттиса, министра обороны Трампа.

Помпео заявил в Каире, что «когда Америка отступает, за этим наступает хаос».

Бин Заид подтвердил то же сообщение Помпео. Он сказал госсекретарю США: «Вы покидаете Сирию, и она окажется под влиянием Ирана и Турции, и это всех вернет назад. Они будут действовать против ваших действий и наших интересов».

Бин Заид даже протянул пряник Помпео. Он сказал, что если США передумают, Объединенные Арабские Эмираты будут готовы финансировать расходы на содержание американских войск в Сирии из своего собственного бюджета.

Middle East Eye сообщает, что госдеп США отказался комментировать информацию об этом разговоре. Также никаких комментариев пока что не прозвучало со стороны ОАЭ.

В целом, эта история показывает, что ОАЭ не зря называют «аравийской Венецией». Тамошние правители порой проявляют коварство, которому могли бы позавидовать даже средневековые итальянские правители.

*-запрещены в РФ