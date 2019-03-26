Саудовская Аравия переходит на "чистую энергетику"

Саудовская Аравия планирует построить солнечную электростанцию ​​мощностью 2600 мегаватт в священном городе Мекка. Тем самым крупнейший в мире экспортер нефти стремится увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Контракт на 600 МВт будет предложен в этом году, а сам проект будет разрабатываться в два этапа, объявлено Министерством энергетики Саудовской Аравии.

Начальный этап будет разработан после проведения торгов через министерство, а оставшаяся часть будет разработана Фондом государственных инвестиций, Фондом национального благосостояния страны и его партнерами.

Между министерством энергетики и эмиром провинции Мекка было подписано предварительное соглашение о разработке солнечного проекта Аль-Фейсалия.

Саудовская Аравия, которая постепенно отказывается от сжигания нефти для производства электроэнергии, хочет увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников. Министр энергетики страны Халид аль-Фалих заявил в январе, что в течение следующего десятилетия Фонд государственных инвестиций разовьет до 70 процентов мощностей возобновляемой энергии в королевстве, и в настоящее время планируется использовать до 60 гигаватт из чистых источников.

Перед Управлением развития возобновляемых источников энергии в Саудовской Аравии была поставлена ​​задача провести торги на оставшиеся 30 процентов производственных мощностей. Около 9,5 ГВт солнечной и ветровой энергии было ранее предназначено для развития к 2023 году. Королевство уже начало переходить от сжигания нефти к газовым электростанциям.

Ранее в этом году Саудовская Аравия передала контракт на разработку своего первого ветроэнергетического проекта, мощностью 400 МВт на севере страны, консорциуму во главе с французской EDF и Масдаром, оператором чистой энергии.

Королевство также запустило свою первую фотоэлектрическую солнечную электростанцию в прошлом году. Проект мощностью 300 МВт в северной части Аль-Джуфа был передан компании Acwa Power в Эр-Рияде, в которой Фонду государственных инвестиций принадлежит 25% акций.

Суверенный фонд также работает с Softbank в Японии над созданием крупной солнечной схемы на 200 миллиардов долларов.