ХАМАС и Израиль заключили перимирие при посредничестве Египта

Движение ХАМАС, управляющее сектором Газа, заявило, что достигло соглашения о прекращении огня с Израилем при посредничестве Египта. Это случилось после интенсивного обмена огнем, хотя взрывы в анклаве все еще можно было услышать во вторник.

«Египетские усилия увенчались успехом благодаря прекращению огня между оккупантами и группировками сопротивления», - заявил представитель ХАМАС Фаузи Барум.

Израиль еще не прокомментировал это заявление.

Перемирие было заключено после того, как вооруженные группировки Газы запустили ракеты по территории Израиля, в ответ на бомбардировку Газы израильтянами.

ХАМАС и «Исламский джихад» в Газе заявили, что они запускали ракеты через границу, и предупредили, что будут наращивать атаки, если израильская армия продолжит воздушные налеты.

По словам израильской армии, сирены прозвучали в нескольких местах на юге Израиля, недалеко от границы.

Ранее в понедельник израильские военные самолеты нанесли воздушные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа, в ответ на ракету из палестинского анклава, поразившую израильский дом, и ранившую семь человек.

Когда началась израильская бомбардировка, жители северной части сектора Газа сообщили, что слышали звуки взрывов в понедельник вечером. Местные СМИ сообщают о воздушных ударах в сельскохозяйственном районе к востоку от Хан-Юниса на юге Газы.

Западные журналисты сообщают, что пострадали несколько пустующих зданий, связанных с ХАМАС.

«Мы видели несколько клубов дыма, выходящих из-за горизонта Газы позади нас, и мы видели подтверждение от израильских военных, что эти удары начались».

«От наших коллег из Газы мы слышим, что до сих пор целями, по-видимому, были пустые тренировочные лагеря, связанные с военным крылом ХАМАС ... также и с морской базой» - говорит Гарри Фоссет из Аль-Джазиры.

Позже он сказал, что здание «прямо в центре густонаселенного города Газы» было «полностью разрушено».

Машины скорой помощи находились на месте происшествия, но перед самым крупным из них было четыре небольших предупреждающих взрыва, которые разрушили здание, что могло позволить людям покинуть этот район.

Израиль же заявил, что уничтожил штаб военной разведки ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что семь палестинцев были ранены в результате нападений.

На вопрос о том, несет ли эта группа ответственность за ракетный обстрел, представитель ХАМАС Абдуллатиф аль-Кану сказал «Аль-Джазире»: «Израильтяне продолжают наносить сокрушительный удар по сектору Газа и практикуют все виды агрессии против палестинцев… Поэтому израильская оккупация должна нести последствия своих действий против нашего народа в Газе и на Западном берегу, а также в Иерусалиме».

Он осудил ответ Израиля.

«Нынешняя израильская бомбардировка сектора Газа отражает его преступный характер. Палестинское сопротивление не позволит оккупации угнетать свой народ».

Политический лидер ХАМАСа Исмаил Хания призвал к единству, чтобы противостоять атакам Израиля

«Дело Палестины подвергается нападкам на различных фронтах - в Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе, а также в израильских тюрьмах».

«Мы должны противостоять этому натиску единым национальным фронтом и в координации с нашими арабскими союзниками ... Наш народ и сопротивление не сдадутся, если оккупация перейдет красную черту».

Ашраф аль-Кудра, представитель министерства здравоохранения Газы, сказал, что больницы и медицинские пункты в Газе готовы и находятся в состоянии повышенной готовности.

Министерство здравоохранения также призвало жителей принять меры предосторожности, в ожидании нападения Израиля на Газу.

Примерно за час до начала рейдов Израиль выпустил аналогичное предупреждение, в котором израильским жителям было приказано открыть бомбоубежища в ожидании возможного ракетного обстрела из Газы в ответ.

Эскалация случилась через 10 дней после того, как ракеты были выпущены из Газы в направлении Тель-Авива. ХАМАС отказался от ответственности за эту атаку. Израиль давно заявляет, что считает ХАМАС ответственным за любое насилие в Газе, контролируемое этой группой с 2007 года.

Это был первый раз, когда город стал мишенью после войны 2014 года между Израилем и ХАМАС.