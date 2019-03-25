Нурсултан — теперь официально

Астаны больше нет. Теперь уже совершенно официально. Зато есть Нур-Султан.

«Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан», — говорится в опубликованном 23 марта указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Настоящий указ вступает в действие со дня его первого официального опубликования.

Все процедуры, связанные с переименованием столицы Казахстана в город Нур-Султан, проведены в соответствии с действующим законодательством. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства юстиции Казахстана со ссылкой на главу этого ведомства Марата Бекетаева. «Министр юстиции еще раз подчеркнул, что несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством. Марат Бекетаев отметил, что решение о присвоении столице имени Елбасы — Нур-Султан — является важнейшим событием в истории Казахстана», — говорится в сообщении.

Министр также рассказал о юридических тонкостях переименования. «Министерство юстиции подготовило проект указа для внесения на рассмотрение президенту вопроса о проведении референдума для переименования столицы, как это предусматривает статья 91 конституции. Это предложение правительство в форме постановления направило Касым-Жомарту Токаеву. По закону, в таком случае президент, либо лицо, принявшее на себя его полномочия, должно принять одно из трех решений: передать вопрос на рассмотрение парламента, вынести вопрос на республиканский референдум, отклонить предложение о внесении поправок в конституцию», — говорится в сообщении.

Поскольку статус Астаны оговорен в основном законе государства, то действующий президент страны Токаев не имел права быть инициатором переименования города. «Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, не вправе инициировать изменения в конституцию», — пояснило министерство. Однако такое решение имели право принять обе палаты национального парламента на совместном заседании или же вопрос должен был быть вынесен на общереспубликанский референдум. Действующий президент в подобных ситуациях наделен полномочиями определять — проводить плебисцит или же пойти парламентским путем. В вопросе переименования Астаны Токаев выбрал второй вариант.

В процедуре переименования столицы Казахстана не увидел юридических противоречий и нарушений законодательных норм и Конституционный совет (КС) республики. «Мы дали положительное заключение по данному вопросу, юристы посчитали, что никаких нарушений нет», — заявил член совета Иоган Меркель. Он напомнил, что при внесении изменений в конституцию необходимо, чтобы члены совета дали положительное заключение по данному вопросу — можно ли с юридической точки зрения вносить поправки или нет. «Касым-Жомарт Токаев не вносил никакого законопроекта в парламент, он только предложил на совместном заседании палат, а реальный законопроект внесло правительство», — уточнил Меркель.

Решение о переименовании одобрил 20 марта и маслихат (городская администрация). Городские власти даже организовали акцию в поддержку этой инициативы. «Она призвана привлечь внимание и объединить всех казахстанцев вокруг идеи переименования Астаны в Нур-Султан», — говорится в сообщении.

Власти города призывали сторонников идеи переименования размещать в социальных сетях фото с видами столицы и сопровождать их краткими комментариями в поддержку нового названия Астаны. По мнению устроителей акции, Астана с момента обретения статуса столицы «всегда была особенным городом» для страны, и что «20 лет она неразрывно следовала по вектору стратегических решений Елбасы, вбирала в себя все самое лучшее и ценное».

Предложения переименовать столицу в честь Назарбаева в последние годы звучали неоднократно. С ними выступали депутаты Мажилиса и Сената (нижней и верхней палат парламента), общественные и политические деятели республики. С целью отдать должное заслугам перед народом первого президента Казахстана предлагались разные варианты, в том числе с включением имени или фамилии Елбасы. В качестве вариантов рассматривались «Нурсултан» и «Назарбаев», а также Нуркала. Астану предлагали переименовать, в частности, к 16 декабря 2016 года в связи с 25-летием независимости республики. Прежде Назарбаев высказывался против этой идеи, однако она оставалась витать в воздухе.

Однако идея не нашла абсолютной поддержки у жителей Казахстана. В Сети появилась петиция против переименования, которую подписали более 40 тысяч человек. Против выступали и участники оппозиционных выступлений, состоявшихся 22 марта в Астане и Алма-Ате.

Идея вызвала критику и с юридической точки зрения. Юрист из Алма-Аты Джохар Утебеков, в частности, проанализировав правовые основания для переименования столицы, назвал решение парламента незаконным. Он указал на пункт 2 статьи 48 Конституции, согласно которому временный президент страны (занявший этот пост после досрочной отставки главы государства) не имеет права инициировать изменения в Конституцию. Юрист также отметил, что упомянутый закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» предусматривает учет мнения жителей населенного пункта, которому хотят дать новое название.

Против юриста, усомнившегося в законности инициативы, выступила республиканская коллегия адвокатов, предложившая дисциплинарной комиссии проверить его действия. Она заявила, что его посты в Facebook «не соответствуют нормам Конституции и законодательству Республики Казахстан». Так что, недовольство новым названием в Казахстане может легко стать причиной возбуждения уголовного дела.