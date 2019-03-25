"Христианство - не мирная религия" - британский урок иранскому отступнику

Британское иммиграционное ведомство оказалось в центре скандала из-за того, что оно решило преподать библейский урок новообращенному иранцу, который утверждал, что принял христианство, так как якобы это «мирная» религия, сообщает The New York Times.

Иранский христианин, имя которого не называется, подал заявление на убежище в 2016 году. В качестве основания он называл, разумеется, тот факт, что он избрал христианство, а значит, ему грозит опасность на родине. Христианство же, по его словам, он избрал потому что, «в отличие от Ислама», это «мирная» религия.

В минувший вторник британское МВД (Home Office), которое отвечает за вопросы миграции, отклонило заявление иранца. Юрист несостоявшегося британца поделился интересными подробностями. Оказывается, в качестве основания ведомство привело библейские стихи (из книг Левит, Исход и Откровение), которые доказывают, что христианство вовсе не «мирная» религия. Например, там был процитирован стих из Книги Левит 26:7 «Вы будете преследовать своих врагов и победите их. Вы убьёте их своим мечом» (Современный перевод).

«Эти примеры не соответствуют вашему утверждению о том, что вы обратились в христианство после того, как обнаружили, что это «мирная» религия, в отличие от ислама, который содержит насилие, ярость и месть», - цитирует отказное письмо Натан Стивенс, сотрудник иммиграционной службы и юрист иранского вероотступника.

Стивенс говорит, что ошеломлен содержанием письма.

«Я видел много за эти годы, но даже я был искренне шокирован, прочитав этот невероятно оскорбительный диатриб, используемый для оправдания отказа в предоставлении убежища», - написал Стивенс в Twitter.

Дело вызвало упрек со стороны англиканской церкви, а защитники иммиграции осудили это решение как еще один пример жестких методов Министерства внутренних дел.

По мере того, как в социальных сетях росло возмущение, Министерство внутренних дел дистанцировалось от решения, хотя и подтвердило, что письмо было подлинным.

«Это письмо не соответствует нашему политическому подходу к претензиям, основанным на религиозных преследованиях, включая обращение в конкретную веру», - сообщил представитель департамента в заявлении по электронной почте.

Эксперты, занимающиеся делами мигрантов, говорят, что случаев отказа, когда министерство внутренних дел не верит в искренность таких христиан, довольно много, но кажется это первый случай, когда ведомство еще и сослалось на неверное понимание Библии отступниками от Ислама, с конкретными цитатами о войне и насилии.

В прошлом году число лиц, получивших убежище в Великобритании, сократилось на 26 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Однако 39 процентов апелляций, поданных против решений Министерства внутренних дел, были успешными.