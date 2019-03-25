«Айя-София может снова скоро стать мечетью» - президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно ошеломил всех заявлением, из которого следует, что знаменитая мечеть Айя-София может снова быть открытой для верующих.

В ходе интервью турецкому телеканалу TRGT репортер спросил Эрдогана: смогут ли турецкие граждане бесплатно посещать музей Айя-Софии, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако Эрдоган предложил пойти еще дальше — назвать Айя Софию мечетью и убрать любую плату за вход:

«Туристы любой веры посещают Голубую мечеть по соседству. Разве они что-нибудь платят? Они могут делать тоже самое здесь».

Почему же это заявление стало неожиданным? Потому что буквально неделю назад, когда звучали призывы вернуть Айя-Софию в качестве своеобразного «ответа» новозеландскому террористу, Эрдоган высказался против этого решения. Интересно, что тогда от тоже использовал Голубую мечеть по соседству, повторив свой аргумент, дескать, вы сначала заполните Голубую мечеть по соседству.

Критики предполагают, что таким заявлением Эрдоган пытается завоевать лишние голоса для своей партии на грядущих выборах, и заодно отвлечь народ Турции от ухудшающейся экономической ситуации.

Безусловно, это заявление рассчитана на избирателей, но какая нам разница, если мечеть действительно откроется? И разве заявления об обратном (о сохранении Айя Софии в качестве музея) не были рассчитаны на кого-то?

Это конечно еще не значит, что Айя-Софии на самом деле вернут ее статус после выборов. Вполне возможно, что было рассуждение в духе «мы могли бы сделать так вообще то...», призванное мобилизовать мусульман Турции, а сам процесс, если и начнется, растянется на долгие годы.

И все же есть интересная деталь, которая может намекнуть на серьезность намерений. Это тот Эрдогана. Вопреки заголовкам в некоторых СМИ, утверждающим, будто «Эрдоган угрожает превратить Айя-Софию в мечеть», турецкий президент на самом деле никому не угрожает. Более того, он представляет это как шаг к выгоде всех — в том числе немусульманских туристов, которым в таком случае не придется платить 60 лир за входной билет.

Такая неконфликтная позиция может означать, что Эрдоган действительно задумывается о реакции мира, и о том, как ее смягчить.

А реакция конечно последует, в этом можно не сомневаться. Особенно со стороны Греции. С другой стороны, Эрдогану есть, что предложить грекам и без Айя-Софии, от которой им все равно толку нет. Даже греки понимают, что православным собором Айя-София уже не станет, речь идет о выборе между музеем и мечетью. Зато есть объекты вроде Халкинской семинарии, которые турки давно обещали вернуть греческой церкви.

В общем, увидим после выборов.