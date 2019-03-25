Багуз: дорогая цена катастрофических ошибок

Установление контроля над Багузом т.н. Сирийскими Демократическими Силами - этой пехоты Западной коалиции и исключительно при ее массированной огневой поддержке, для всего "цивилизованного мира" было тем самым случаем, когда "Париж стоит мессы". Последней в данном случае стала гуманитарная трагедия, на которую предпочитали не обращать внимания - при штурме, а точнее уничтожении последнего территориального оплота ИГ* в Сирии, было убито по разным оценкам от 1 до 3 тысяч человек, значительную часть которых составили женщины и дети, члены семей тех, кому уже некуда было отступать.

Для одних мусульман эта гуманитарная трагедия все это время была в центре их внимания. Другие наблюдали ее, как можно наблюдать за исходом человека, с уверенностью в чуде засовывающим свои два пальца в розетку и не только призывающего делать то же остальных, но и угрожая перерезать горло тем, кто отказался следовать его примеру.

Да, подобная аналогия вполне уместна, учитывая, что обломки Багуза похоронили под собой тех, кто еще недавно в десятках своих фильмах, сотнях выступлений и тысячах комментариев своих сторонников по всему миру с абсолютной убежденностью обещал сперва опрокинуть под Дабиком коалицию из 80 стран, а потом взять Рим и поработить местных мужчин, а женщин превратить в своих наложниц. На протяжении нескольких лет эти люди громогласно призывали США придти и сразиться с ними, а чтобы ускорить этот процесс, на камеру резали головы американским журналистам, сжигали иорданских летчиков, а потом и устраивали атаки в городах Запада. Ну что ж, американцы пришли, как и их союзники, но сперва как-то буднично пал Дабик, который их пропаганда обещала сделать местом эпического сражения, а потом также буднично и один город за другим, вплоть до последнего Багуза. Пальцы, засунутые в розетку, как их и предупреждали те, кого они называли муртадами и сахаватами, предсказуемо привели к удару током и сожжению экспериментатора, а не к разрушению разетки и обрушению стены, как он всех заверял.

Но будут ли из этого извлечены какие-то уроки? Фанатичными приверженцами несбывшегося чуда - вряд ли, ведь они и сейчас в комментариях продолжают писать, что током ударило не потому, что когда суешь в два отверствия розетки пальцы одной руки, по ним бьет током, а потому что, мол, у сующего не хватило убежденности или было много грехов или ему недостаточно при этом хлопали... Но людям размышляющим, людям, признающим закономерности творения, созданного Аллахом, и наделившего людей рассудком, позволяющим их постигать, поразмыслить об этом будет в самый раз.

Ведь начиналось все так обнадеживающе. К 2014 году под контролем стремительно образовавшегося государства на обломках Ирака и Сирии оказалась территория, превышающая территории многих соседних стран вместе взятых. А с ней горы оружия и сотни миллионов долларов, захваченных в качестве трофея, а самое главное - залежи нефти и готовая нефтедобывающая промышленность, позволяющая содержать новообразованное государство.

Происходящее действительно было похоже на чудо - ведь впервые после десятилетий поражений на глазах у изумленных друзей и врагов возникло государство, провозгласившее себя не страной одного народа или местного населения, а общеисламским, открытым для всех мусульман. Стоит ли удивляться тому, что десятки тысяч из них, в особенности из мест, где мусульманские народы живут под гнетом немусульманских держав, устремились в него за защитой и надеждой?

Однако провозглашение Халифата так, в таком виде и в таком понимании, как это было сделано 1 июля 2014 года, на поверку оказалось первым шагом в пропасть. В принципе, если бы это было сделано как предложение - пользоваться возможностью, предоставляемой всей Умме, и добровольно присоединяться к нему, наверное, это могло бы быть иначе. Однако изначально это было не предложение, а требование - по принципу "кто не с нами, тот против нас", и соответственно, с объявлением войны всему остальному миру, и немусульманскому, и мусульманскому. Уже на этом этапе, новоявленным халифатистам говорили, что в современных условиях для того, чтобы Халифат действительно обладал таким статусом для всех мусульман, его должно поддержать решающее количество авторитетных людей всей Уммы, будь то исламские ученые, политические лидеры, обладатели знаний, влияния и силы. На это сторонники нового государства возражали, что согласно Шариату есть и другой путь - Исламское Государство считается действительным и легитимным, если оно учреждено силой, необходимой и достаточной для этого.

И это была катастрофическая ошибка в понимании реалий современного мира, а значит, и соответствующего положения исламской юриспруденции (фикха). Ошибка, наиболее ярко проявившаяся в понимании именно этой группы, но в принципе в том или ином виде присущая и сторонникам других аналогичных групп.

Потому что, как оказалось, в современном мире обладание даже территорией государства, размером с территорию крупных европейских стран, не дает силы, достаточной для слома всего международного порядка, как это было провозглашено. Не дают ее ни десятки тысяч бойцов, ни тысячи пикапов, на которых они проводили свои эффектные парады, ни даже сотни танков и пушек, которые у них оказались, ни десятки миллионов долларов, поступающие от контрабанды дешевой нефти на черный рынок. Как показали дальнейшие события, вся эта кажущаяся столь внушительной мощь может быть перемолота за считанные годы теми, кто обладает в разы большими военными, техническими, людскими и финансовыми возможностями - настоящими мировыми державами. Что и произошло.

Ход боевых действий показал, что несмотря на все бесстрашие, знание местности, талантливость отдельных военных командиров, эффективное администрирование территорий в режиме военного времени огневая мощь Западной коалиции, прежде всего, конечно, США - это тот обух, который никакой плетью при лобовом столкновении не перешибешь. Тогда как заявленный формат государства, обещавшего не просто выстоять, но и расширяться (бакийя уа татамаддад) предполагал именно лобовое столкновение, а не партизанскую войну, как в том же Йемене или Афганистане.

Кстати, о последнем. На фоне катастрофы ИГ военно-политические успехи движения Талибан*, которые регулярно освещаются на нашем сайте, стали наглядной иллюстрацией эффективной стратегии и тактики. После разгрома их государства, спровоцированного принятыми ими на своей территории предшественниками и вдохновителями ИГ, тоже бросившими вызов превосходящей силе, талибы сумели не только трансформироваться в партизанское народно-религиозное движение, но и кардинально улучшили свой имидж, заручившись поддержкой местного населения сочетанием твердости в вопросах порядка и гибкости в отношении к людям. Наряду с этим они даже в условиях отстранения от них других мусульманских государств, и даже их присоединения к борьбе против них, не объявили им всем войну, а стремились расположить их на свою сторону и использовать их посреднический потенциал, как было с созданием переговорной площадки и контактного офиса движения Талибан в Катаре.

Нет, нельзя сказать, что по состоянию на 2019 год это привело Талибан к окончательной победе. Более того, он продолжает воевать, и каждодневно его бойцы проливают в этой борьбе свою кровь, в частности, проводя акции самопожертвования. И именно эта сила, безусловно, и заставляет потенциальных противников вести с ним политические переговоры, и обсуждать с ним, то ли формат передачи ему власти в стране, то ли его вхождения в эту власть в качестве ее весомого участника. А другим государствам, причем, уже не только мусульманским, с которым Талибан сохранил отношения, оказывать таким переговорам посредническую поддержку.

В отличие от этого с ИГИЛ, ИГ никто переговоры не вел, прежде всего, потому, что и заявленные ими цели, и их методы, и вся их манера поведения в отношении со всем остальным миром, не предполагала самой такой возможности - просто не о чем говорить! Тут, был тот случай, когда у всех, кто не они, с ними, как говорится, было расхождение лишь по одному вопросу - "земельному". И Багуз стал наглядной и очередной иллюстрацией того, как такие расхождения в современном мире улаживают те, у кого действительно есть сила.

Вывод из всего этого, на наш взгляд, очевиден. Мусульмане должны осознать, что есть "хотелки", которые обосновываются манипуляциями с хадисами, а есть реальный мир, постижение которого требует системного применения как классических исламских мудрости и знаний, так и методов современного политического, экономического, военного, социального и прочего анализов. "Хотелки" обычно делают основой своих действий группы рувайбида, без понимания законов как религии, так и реальности, а платит за них дорогую цену вся Умма, и в первую очередь в лице своих сыновей и дочерей, доверившихся им. Тогда как ответственные лидеры этой Уммы - каждый в своей сфере и на своем месте - пусть и не выдвигают таких амбициозных лозунгов и не самоутверждаются эффектными пиар-акциями, но содействуют достижению ее народами и общинами реалистичных задач и накоплению ими сил для будущего роста.

* - запрещены в РФ