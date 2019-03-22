В Казахстане арестованы противники переименования столицы

Полиция столицы Казахстана (то ли Астаны, то ли Нурсултана) задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан (Нур-Султан). Первый такой несанкционированный митинг состоялся 21 марта у здания мэрии Астаны, сообщает Reuters.

Сообщается, что несколько десятков человек утром 21 марта собрались на площади перед мэрией, чтобы выразить несогласие с решением властей по переименованию города. Официальной причиной задержания стала потасовка между участниками митинга и сторонником переименования.

Уже сегодня, 22 марта, силовики пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров в Астане и Алма-Ате, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования казахстанской столицы, передает «РИА Новости».

В результате десятки человек были задержаны.

Накануне Мухтар Аблязов — лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» — призвал своих сторонников выйти на митинги-шествия в различных городах. Местом проведения акции в Астане был выбран район у торгового дома «Шапагат», который с утра был окружен сотрудниками полиции.

После того как собравшиеся стали заявлять политические требования журналистам, полицейские начали задерживать активных участников митинга.

О точном количестве задержанных информации нет, однако, как пишет Vlast.kz, полностью заполненный активистами автобус был направлен в Сарыаркинский отдел полиции.

В Алма-Ате «точкой сбора» Аблязов назвал пешеходную улицу Панфилова, где власти города проводят массовые гулянья (по поводу Навруза), передает Радио «Азаттык». К настоящему моменту известно о задержании там свыше 20 активистов. Они выражали недовольство проводимой властями Казахстана политикой, говорили о несогласии с инициативой переименовать Астану в город Нур-Султан.