Турецко-иранская операция против РПК: есть или нет?

Министерство внутренних дел Турции дважды заявляло в течение недели, что Турция и Иран проводят одновременные и скоординированные операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) вдоль общей границы двух стран.

Но иранские военные чиновники уже второй раз опровергли это утверждение в четверг.

В заявлении пресс-секретарь вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абуль-Фазл Шеркарчи заявил, что вдоль границы не было совместных операций.

«Иранские пограничники всегда будут противостоять террористическим группам и не пускают их на нашу любимую родину», - добавил Шеркарчи.

Опровержение прозвучало после многочисленных телефонных звонков между турецкими и иранскими официальными лицами в среду.

Министерство внутренних дел Турции заявило, что командующий турецкой жандармерией Ариф Четин и командующий иранскими пограничными войсками Кассем Резаи согласились продлить военные действия против РПК, которые начались 18 марта, и подчеркнули решимость бороться с террористами.

Так, что же на самом деле происходит? Как сообщает колумнист Middle East Eye Рагып Сойлу со ссылкой на турецких чиновников, осведомленных об операции, обе стороны не смогли согласовать общую формулировку для описания того, что они вообще делают вместе.

Турецкий источник сообщил, что операция координируется с министерством внутренних дел Ирана и его пограничными силами, а не с вооруженными силами Ирана.

«Вооруженные силы Ирана не говорят за МВД. Военные в заявлении подчеркнули, что совместной операции нет. Они могут и не быть совместными, но они одновременны и скоординированы», - сказал источник на условиях анонимности.

Другой турецкий чиновник, также выступивший на условиях анонимности, объяснил, как проводились операции против РПК в приграничном регионе.

«Мы гоним элементы РПК в направлении границы, также как иранцы делают то же самое на другой стороне. Обе страны координируют свои усилия и одновременно захватывают или убивают их».

Прошлые заявления Ирана подтверждают эту позицию Турции.

На пресс-конференции 17 марта Хоссейн Золфагари, заместитель министра внутренних дел, который часто встречается с официальными лицами Турции для обсуждения вопросов безопасности границ, подтвердил, что обе страны проводят совместную операцию в приграничных районах.

«Мы предприняли несколько шагов по контролю общей границы с Турцией и ведем совместную друг с другом операцию. В целом, на этой границе нет особых проблем », - цитирует его слова официальное иранское агентство IRNA.

Так все таки, почему же иранские вооруженные силы так осторожны, чтобы отрицать такую ​​координацию? Ответ очевиден — Иран не хочет воевать с РПК по настоящему.

«Они не хотят полностью противодействовать РПК. Это серьезный актор. Они по-прежнему хотят с ними работать», - сказал Хакки Уйгур, заместитель директора Центра иранских исследований в Анкаре.

«Я думаю, что вклад Ирана в операции против РПК невелик. Иранских крупных усилий нет. Они могут делиться разведданными и одновременно проводить небольшие операции на границе».

По словам Уйгура, усилия США по противодействию иранскому влиянию в регионе путем тесной координации альянса с Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом сделали Тегеран более осторожным в своих отношениях с РПК.

«Их иранский филиал, PJAK, имеет весьма серьезный потенциал в западных частях страны, чтобы создать проблемы для них. Существует сильный курдский национализм среди населения. У РПК теперь есть возможности и опыт для быстрого создания зоны влияния».

Резюмируя, можно сказать, что Иран не хочет излишне раздражать такого серьезного врага как РПК. Тем более, что в отличие от Турции, которая все же формально продолжается оставаться партнером США, у Ирана такой привилегии нет, и можно не сомневаться, что Вашингтон использует конфликт Ирана с РПК как только сможет.