В Афганистане убиты два американских солдата

В пятницу во время операции в Афганистане были убиты два американских военнослужащих, сообщили в вооруженных силах США и НАТО, не предоставив каких-либо других подробностей.

Силы США и НАТО в Афганистане заявили, что имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются до тех пор, пока они не уведомят ближайших родственников, в соответствии с политикой Министерства обороны США. В заявлении также не указывалось место боевых действий и не говорилось, с кем сражались солдаты.

«Инцидент расследуется, и у нас нет никакой дополнительной информации, которую мы могли бы предоставить», сказала сержант Дебра Ричардсон, пресс-секретарь натовской операции в Афганистане.

Сейчас в Афганистане насчитывается около 14 000 американских солдат, которые поддерживают силы кабульского режима в их борьбе на двух фронтах - с возрождающимся Талибан, который теперь контролирует почти половину страны, а также с филиалом ИГИЛ*, который стремится расширить свое присутствие в Афганистане.

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