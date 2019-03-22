«Время признать Голаны израильскими» - Дональд Трамп

Вчерашний твит американского президента Дональда Трампа подтвердил то, что уже давно ожидали. Трамп заявил, что пришло время для США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, территорией, которая была оккупирована в войне 1967 года.

«Спустя 52 года для Соединенных Штатов настало время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет критически важное стратегическое значение и значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности».

Fox News, телевизионный канал, поддерживающий Трампа, сообщил в четверг вечером, что его поддержка признания аннексии Израилем Голанских высот станет официальной на следующей неделе, когда он подпишет распоряжение, вероятно, во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Заявление Трампа совпадает с ускорением избирательной кампании в Израиле, граждане которого должны проголосовать 9 апреля.

Согласно сообщениям российских СМИ в четверг, Кремль решительно выступает против любых односторонних изменений в статусе Голан без одобрения ООН.

Высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Эрекат заявил, что этот шаг приведет к "нестабильности и кровопролитию в регионе".

Тем временем лидеры друзов на Голанах заявили, что это решение ничего не меняет с точки зрения международного права и явно предназначено для оказания политической помощи Нетаньяху.

Нетаньяху ответил на этот шаг в Твиттере, поблагодарив американского президента за его заявление:

«В то время, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!».

Радость Нетаньяху понятна, ведь это настоящий подарок ему к выборам. Огромное спасибо Трампу может сказать и президент России Владимир Путин. Ведь одним своим твиттом Трамп просто уничтожает свою собственную позицию по аннексии Крыма, зато России добавляет еще один — помимо Косово и Майотты — солидный аргумент говорить о двойных стандартах Запада.

Ну и еще один персонаж, для которого это решение Трампа является настоящим подарком — Башар аль-Асад, чья семья может теперь сколь угодно симулировать возмущение и «сопротивление», несмотря на то, что за 40 лет они не допустили ни единого выстрела в сторону израильских оккупантов.