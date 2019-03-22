Азан в прямом эфире: первая пятничная молитва в Крайстчерч после теракта

Пятница в Новой Зеландии была отмечена общенациональной минутой молчания во время азана (призыва к молитве), спустя неделю после того, как 50 человек были убиты и десятки ранены в результате нападения на две мечети.

Молитва и двухминутное размышление транслировались в прямом эфире в национальных средствах массовой информации. По оценкам, около 20 000 человек, включая премьер-министра Джасинду Ардерн, собрались в нескольких метрах от мечети Аль-Нур в городе Крайстчерч.

До молитвы Ардерн цитировала Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) во время краткого обращения к толпе.

«Когда страдает какая-либо часть тела, все тело испытывает боль», - сказала Ардерн, одетая в черный платок. «Новая Зеландия оплакивает вас, мы едины».

Церемонии поминовения и публичные бдения прошли по всей тихоокеанской стране в пятницу.

Имам Гамаль Фуда, возглавивший молитву в мечети Аль-Нур, и присутствовавший во время нападения на прошлой неделе, сказал скорбящим в Крайстчерче, что он «видел ненависть и ярость в глазах террориста».

«Сегодня из того же места я смотрю и вижу любовь и сострадание в глазах тысяч других новозеландцев и людей со всего мира», - сказал Фуда.

«Мы показали, что Новая Зеландия нерушима, и мир может видеть в нас пример любви и единства. У нас разбито сердце, но мы не сломлены».

В Крайстчерч сегодня собрались люди со всей Новой Зеландии, и даже из-за границы. Тысячи немусульман приняли участие в церемонии, образуя море молчания за молитвенными площадками, в то время как мусульмане молились рядом с полицейским оцеплением, ограничивающим доступ к мечети.

Многие немусульманки решили в этот день носить головные платки в знак солидарности с мусульманской общиной, численность которой составляет не более нескольких тысяч на местном уровне и около 50 000 на национальном уровне.

Ранее сегодня была похоронена одна из жертв теракта. Как сообщается в заявлении Крайстчерчского совета, во второй половине дня будут похоронены еще 26 человек.

Ожидается, что мечети Линвуд и Аль-Нур будут заново открыты в субботу.