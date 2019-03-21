Интервью: Тюркскому миру - свой "Национальный взгляд"!

Редакция "Голоса Ислама" предлагает вниманию своих читателей эксклюзивное интервью с Ахадом Мамедли, заместителем председателя Белой Партии (Ag Party) Азербайджана, любезно согласившимся ответить на наши вопросы.

Мы решили познакомить с программными установками этой партии, основанными на идеях Неджмеджтина Эрбакана в их адаптации к азербайджанским реалиям, русскоязычных мусульман, среди которых немало азербаджанцев и других тюрок.

Ас-саламу алейкум,

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям вкратце о себе и о возглавляемой вами партии. Как вы можете охарактеризовать ее идеологию и каковы ее долгосрочные политические цели?

Алейкуму Ас-Салам,

Меня зовут Ахад Мамедли. Я являюсь первым заместителем башгана (председателя) АГ Партии (Белой Партии). Также являюсь председателем Аналитического центра "Цивилизации и Конфликты". Партийный функционер и политолог. В профессиональной политике с 2001, то есть, с 18 лет. Со студенческих лет занимаюсь политикой. Был политическим заключенным. В 2011 году известной международной организацией "Amnesty International" был признан узником совести.

В 2016 году с соратниками мы создали АГ Партию. Идеология АГ Партии - это "Национальное Видение", которое родилось в Турции. Ее создателем был лидер партий "Рифах" и "Саадат" бывший премьер-министр Турции покойный Наджмеддин Эрбакан. В начале 21 века эстафету у него принял нынешний президент Турции Раджеп-Тайип Эрдоган, создав АК Партию (Партию Справедливости и Развития). В Азербайджане же продолжателем "Национального Видения" стала АГ Партия, председателем которой является другой бывший политзаключенный, узник совести Турал Аббаслы (на фото ниже, - ГИ).

Наша главная цель - распространить идеологию "Национального Видения" во всем тюрко-мусульманском мире и сделать ее руководствующей идеологией и в остальных тюркских странах.

Как вы оцениваете политическую ситуацию в Азербайджане и его состояние на данный момент? Каковы ваши отношения с существующей властью и оппозицией Азербайджана и что они из себя представляют, на ваш взгляд?

Политическую ситуацию в Азербайджане я оцениваю как мягкий авторитарный строй. На данный момент Азербайджан в преддверии возможных реформ. АГ Партия находится в оппозиции к нынешней власти. АГ Партия в отличии от большинства других оппозиционных партий Азербайджана не прозападная, не проиранская и не пророссийская, АГ Партия - национальная сила, опирающаяся только на свой родной народ. АГ Партия не радикальная и не умеренная, АГ Партия - здоровая оппозиционная партия. Для нас на первом месте стоят национальные интересы, а не интересы других стран. АГ Партия в отличии от некоторых оппозиционных партий никогда не имела секретных отношений, сепаратных договоров с нынешней властью или с кланами, группировками внутри власти. АГ Партия под стать своему имени самая белая, чистая, честная партия Азербайджана.

Отношения АГ Партии с нынешней властью такие, какими должны быть отношения реальной оппозиции с властью. Мы поднимаем все насущные проблемы, смело критикуем власть, но наша критика опирается на здоровую конкуренцию и национальные интересы. АГ Партия не получает директивы и деньги в виде грантов из-за рубежа. АГ Партия не за вражеские отношения, а за здоровую конкуренцию между оппозицией и властью.

В Азербайджане и партия которая находится у власти, и остальные оппозиционные партии по сути придерживаются одних идеологических, жизненных ценностей. У них у всех только лидеры разные. Исходя из этого возникает вопрос - если у них у всех одна и та же идеология, то почему же они не выступают заодно? Потому что и провластная и абсолютное большинство оппозиционных партий опираются не на идеологию, а на своих лидеров. В отличие от них АГ Партия опирается на идеологию, которая является альтернативой другим идеологиям существующих политических партий Азербайджана.

Отношения АГ Партии с большинством оппозиционных партий Азербайджана хорошие - мы в месте находимся в различных объединениях, союзах. На данный момент АГ Партия находится в руководстве двух основных политических объединений Азербайджана - Карабахский Комитет и Азербайджанское Народное Движение.

Как вы можете охарактеризовать роль Ислама в азербайджанской политике и отношение к нему основных политических сил, власти и оппозиции? Какие партии кроме вас открыто представляют в политике страны интересы Ислама, мусульман и исламской уммы? Какие у вас взаимоотношения с ними?

Ислам всегда играл свою роль в азербайджанской политике, но она не была руководящей. Политический ислам в Азербайджане преимущественно проиранский, при этом, несмотря на то что в Азербайджане большинство составляют этнические шииты, отношение к проиранскому политическому исламу очень негативное и у руководства страны, и у большинства оппозиции, и у народа. Азербайджанцы хоть и консервативный, но светский народ.

В Азербайджане есть Исламская Партия Азербайджана, регистрация которой была отменена еще при Гейдаре Алиеве. Большинство руководства этой партии сейчас находятся в заключениях. Я и наш руководитель Турал Аббаслы, когда мы были в тюремном заключении, познакомились с лидерами Исламской Партией Азербайджана. Эта партия в политических кругах считается проиранский силой, основой которой являются шииты. Что касается руководства нашей партии, наряду с суннитами в ней также представлены и шииты, наряду с тюрками — другие народности, проживающие в Азербайджане, такие как лезгины и таты. Всех их объединяет консервативно-светская платформа «Национальный взгляд».

Ваша партия позиционирует себя как аналог эрдогановской ПСР (AKP) в Азербайджане. В связи с тем, что у Турции весьма неплохие отношения с существующей азербайджанской властью, которая стоит на других идейных позициях, то есть, не демократии, опирающейся на исламскую улицу, а светского авторитаризма, каково отношение к вам турецкой AKP? Не рассматривают ли вас как препятствие для существующих позитивных отношений между властями Турции и Азербайджана и фактор создания напряженности между ними?

Идеологически Азербайджанская АГ Партия и турецкая АК Парти близкие политические силы. Азербайджан и Турция это один народ и два государства. Если прибавить и центрально-азиатские тюркские республики, плюс тюркские республики в составе Российской Федерации, все это разные государства одного народа. Не имеет значения, кто находится у власти в Турции и Азербайджане, отношения между двумя братскими странами всегда будут на высочайшем уровне. Турция и Азербайджан это два тюркских государства и этим все сказано, и какая бы ни была власть в Турции и в Азербайджане, никто не может и не сможет воспрепятствовать этому кровно-историческому факту. Отношения между Азербайджаном и Турцией это отношения в первую очередь между народами, а потом уже между правительствами этих государств.

Что касается отношений между АГ Партией и АК Парти, они такие же, как и дружба между властями наших стран. Не более и не менее. Так что, не надо беспокоиться из-за этого. Напротив, такая национальная сила как АГ Партия необходима для азербайджанского народа и государства. Исходя из этого, я не думаю что АГ Партия это препятствие для существующих хороших отношений между властями Турции и Азербайджана. АГ Партия заинтересована в отличных отношениях между двумя братскими государствами.

Вы позиционируете себя как азербайджанских сторонников неоосманизма. Но значительную часть населения и общества Азербайджана составляют либо радикально-светские круги, которые симпатизируют турецкой кемалистской модели, либо шиитские, среди которых присутствуют симпатии к хомейнизму. Насколько в этой ситуации в азербайджанском обществе может быть востребован неоосманизм, который родился в стране с преобладающим суннитским населением и традициями суннитского государства?

АГ Партия идеологически позиционирует себя как смесь иранского великотюркизма-Надир шах Афшара и неосманизма. В символе АГ Партии сочетаются государственные атрибуты государства Надир шаха Афшара и империи Османов.

Этим АГ Партия создает мост объединения между тюрками шиитами и суннитами. Иран веками был тюркской империей. На данный момент в Иране проживают 40 миллионов тюрков-азербайджанцев. В Иране большинство населения не персы, а тюрки. Надир шах Афшар же был самым великим тюркским падишахом Ирана. Его короновали в местечке Сальяны около реки Куры (современный Азербайджан). Надир шах был азербайджанским тюрком. Он стал шахом Ирана при условии что больше шиитское духовенство не будет ругать праведных халифов Абу Бакра, Омара, Османа. Надир шах Афшар в письме к халифу всех мусульман, османскому султану называет себя "Владыкой тюркман". Он создал шиитскую ветвь джафаризма, приблизил ее к суннизму, и попросил османского халифа принять джафаризм после ханафизма, шафиизма, ханбализма и маликизма как пятое праведное течение в исламе и этим наконец остановить распри между суннитами и шиитами, объединить Исламский мир. Надир шаха Афшара европейцы называли восточным Наполеоном. Границы Тюрко-Иранского государства Афшаров простирались с севера с территории нынешнего Ростова на Дону на юге до Индии. Враги объединения Тюрко-Османской и Тюрко-Иранской империй убили азербайджанского императора Надир шаха Афшара. Если бы Надир шах Афшар прожил бы еще 10 лет, то Кавказ никогда бы не был бы гявурским.

Как видите, АГ Партия это синтез, мир между Сефевидами-Афшарами и Османами, это объединение суннитского-шиитского тюркского мира. Так что, мы уверены что именно АГ Партия может объединить разнообразное азербайджанское общество под единым тюрко-исламским знаменем. Поэтому мы считаем, что консервативными азербайджанцам востребован именно консерватизм, который сформулирован в манифесте АГ Партии. Востребованность этой идеологии растет с каждым днем.

Каким вы видите путь к торжеству ваших идей в Азербайджане и каким вы видите в этом случае его место в мире и его отношения с ключевыми государствами региона и мира?

Торжество наших идей мы видим в первую очередь в поддержке родного азербайджанского народа. Мы считаем, что поддержу народа получит тот лидер в Азербайджане, который из народа, который от рабочего до академика знает свой народ, у которого есть вера, уверенность и смелость. Кстати говоря девиз АГ Партии таков: "Вера, уверенность и смелость. Для всего хватит". На протяжении всей своей жизни лидер АГ Партии Турал Аббаслы не раз сочетал в себе, показывал окружающим все эти признаки. Исходя из всего вышесказанного, мы верим в торжество своих идей не только в Азербайджане, но и во всем тюрко-мусульманском мире. Если во множестве европейских и не только европейских стран есть христианско-демократические, социал-демократические, либерал-демократические, коммунистические партии, в арабских государствах есть такие политические объединения как Братья-мусульмане (запрещены в РФ, - ГИ), БААС, то почему у тюрко-мусульманского мира не может быть своего общего политического течения? Этим общим политическим течением тюркского мира мы рассматриваем «национальное видении», представленное АК и АГ партиями. Мы хотим и ставим перед собой цель распространить эти идеи на весь тюркский мир.

Приоритетными для Азербайджана должны быть отношения в первую очередь с братской Турцией. Вопрос объединения Турции и Азербайджана в одно государство был поставлен еще Тургутом Озалом и Абульфазом Эльчибеем. Эта идея до сих пор актуальна в наших странах. АГ Партия выступает за объединение Азербайджана и Турции на равноправных условиях. Это будет первым реальным шагом на пути к Великому Турану. По примеру Европейского Союза в будущем мы видим хорошую перспективу создания Тюркского Союза без границ, без виз, с единой валютой между всеми на данный момент независимыми тюркскими республиками и в ближайшем будущем для новосозданных тюркских стран. Мы хотели бы видеть в таком союзе и наших братьев единоверцев из Северного Кавказа, так как горцы самый близкий тюркам народ. Кстати, двери этого союза могли бы быть открыты и христианам-казакам.

Иран мы рассматриваем как продолжения тюркского пространства - Южный Туран. Иран нам нужен целостный, сильный как в добрые тюркские времена. То же касается Средней Азии, Татарстара, Башкурдистана, Сибири, Алтая, Восточного Туркестана, которые мы рассматриваем как часть этого пространства.

Что до России, ее будущее мы видим в Исламе. Только в этом случае Россия сможет устоять на ногах, ведь когда-то она была построена на обломках тюркской империи Кызыл Орда. При этом мы считаем дружественной страной и Украину. Украина самая большая Восточно-Европейская страна и в будущем лидер православно-славянского мира. Тюркский и славянские этносы - самые близкие народы друг для друга. У нас общая история и Украина могла бы быть мостом между славянским и тюркским мирами.

А вот Китай, на наш взгляд, представляет собой самую большую угрозу для будущего мира, в противостоянии которой могли бы объединиться мусульмане, христиане и иудеи. Кстати, о последних — мы различаем между еврейским народом, который, как показали результаты опросов по еврейским диаспорами, ощущает себя безопаснее всего в Азербайджане, и ксенофобской нацистско-антиисламской политикой Израиля.

Что бы вы хотели сказать и пожелать мусульманам бывшего Советского Союза, читающим наш сайт?

Мусульманским братьям и сестрам бывшего СССР в личном плане хочу пожелать семейного счастья, здоровья, благоденствия. Для уммы же делаю дуа быть вместе самыми сильными, образованным и богатыми. Аминь!

Ваш же сайт благодарю за предъявленную мне возможность представить себя, свою партию, мировоззрение и поделиться ею с вами дорогие читатели!

Желаю "Голосу Ислама" вносить большой вклад в объединение всей нашей общей, дорогой, родной уммы!

Беседовал Икрамутдин Хан