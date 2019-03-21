"Советская гомофобия с усилением ислама" - ЛГБТ-активисты про Узбекистан

Забавное определение дала ситуации в Узбекистане Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов ILGA-World (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex) в опубликованном 20 марта ежегодном отчете о том, как различные государства поощряют и поддерживают гомофобные настроения и практики.

Согласно докладу ситуация с «правами» ЛГБТ в Узбекистане и соседнем Туркменистане примерно одинаково плоха, но в узбекском обществе унаследованное от Советского Союза негативное отношение к гомосексуалистам подпитывается еще и набирающим силу Исламом.

Авторами доклада о ситуации с ЛГБТ в Центральной Азии стали соосновательница казахстанской феминистской инициативной группы «Феминита» Жанар Секербаева и queer-феминистка и исследовательница проблем ЛГБТ Сыйнат Султаналиева.

В целом они отмечают, что во всех странах Центральной Азии ситуация для ЛГБТ печальна, хотя законодательство отличается — в Таджикистане однополые отношения легализованы, в Узбекистане и Туркменистане нет.

Но в случае Узбекистана ЛГБТ-активисты прямо пишут, что их врагом является возрождающийся при относительной свободе Ислам.

«Узбекское общество глубоко гомофобно, это наследие советской системы образования, следствие националистических настроений, а теперь и возрастающего исламского влияния в стране, где сексуальность строго табуирована», — делает вывод активист.

Возрастающее исламское влияние связывают с нынешним президентом Шавкатом Мирзиеевым, который в прошлом году даже предписал усилить изучение и пропаганду Ислама (в государственном понимании, разумеется).