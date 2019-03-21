Жители Казахстана против Нурсултана

Вчерашнее решение парламента Казахстана, переименовавшего столицу страны Астану в Нурсултан (Нұр-Сұлтан) без какой-либо консультации с народом, вызвало справедливое возмущение у жителей Казахстана.

Дело не только в культе личности самого Назарбаева. В конце концов, столица флагмана демократии во всем мире названа была Вашингтоном еще при жизни первого президента США, а Назарбаев по своему значению для Казахстана близок к Джорджу Вашингтону. И даже несмотря на то, что это далеко не первое переименование города — он уже успел побывать Акмолинском, Целиноградом, Акмолой — казахстанцев возмущает сам тот факт, что их никто не спрашивал.

Именно поэтому инициативная группа граждан запустила онлайн петицию с требованием от президента Касым-Жомарта Токаева, парламента и членов правящей партии «Нур Отан» не переименовывать столицу «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом».

Для смены названия города необходимы значительные вложения бюджетных средств, «начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах», подчеркивают авторы петиции. В то же время Астана, по их мнению, уже стала брендом, который узнают за рубежом.

«Переименовывание столицы - это важный вопрос, требующий обсуждения СО ВСЕМ НАРОДОМ КАЗАХСТАНА. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)» -

утверждают авторы петиции, которая на момент написания материала собрала более 35 тысяч подписей.

Между тем, очевидно, что переименование столицы это только начало культа казахского «патриарха» Назарбаева. СМИ сообщают, что маслихаты (советы) некоторых крупных казахстанских городов прели 20 марта внеочередные сессии, на которых проголосовали за переименование центральных улиц в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В Шымкенте (юг республики) по единогласному решению депутатов будет переименован проспект Астана — одна из главных улиц, связавших старый город с интенсивно растущими новостройками, передает Tengrinews.kz.

В Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области) решено переименовать проспект Независимости. По словам одного из депутатов, участвовавших в заседании, официально эта процедура может завершиться примерно через месяц.

В Атырау (город в западной части Казахстана) депутаты единогласно, громко аплодируя, проголосовали за переименование проспекта Сатпаева в проспект Нурсултана Назарбаева. Имя Сатпаева теперь будет носить бывшая улица Азаттык.

В Караганде в честь Назарбаева депутаты областного маслихата единогласно переименовали Бульвар Мира. «Карагандинская область всегда была трудовой и политической родиной Елбасы» - сказано в заявлении совета.

И это далеко не весь список.

Все решения маслихатов по поводу переименования будут направлены в республиканскую ономастическую комиссию, которая должна их утвердить.

Ну и куда же без памятника? Памятник тоже будет. Монумент в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева воздвигнут в Астане, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Предлагаю воздвигнуть монумент в честь Первого Президента РК в нашей столице", - заявил Токаев.

Еще важный факт, который подчеркнул Токаев - портреты Нурсултана Назарбаева останутся в зданиях и кабинетах государственных учреждений.

"Также считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора. Все фотографии с изображением Первого Президента останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий учебных заведений", - сообщил Токаев.

Он также добавил, что вся жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом "о Первом Президенте", "Лидере нации" и другими законодательными актами. "За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. При этом нужно исходить из того, что согласно принятым Парламентом законом Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом народа", - также сказал Токаев, сообщает Tengrinews.kz.

В общем, как ни печально, Казахстан показывает себя типичной восточной сатрапией, воплощая худшие ориенталистские предубеждения.