В Кабуле во время празднования Навруза убиты шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрывов в шиитском районе столицы Афганистана во время празднования Навруза (персидского Нового года), сообщают официальные лица Афганистана.

«Двадцать три человека были ранены и шесть человек были убиты в результате сегодняшних взрывов в Кабуле», - заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахидулла Маяр агентству AFP. Министерство внутренних дел подтвердило это.

По словам полиции, террористы взорвали три бомбы с дистанционным управлением - одна была помещена в уборной мечети, другая за больницей, а третья - в счетчик электроэнергии.

Взрывы произошли возле Кабульского университета и шиитского мавзолея, где каждый год собирается много афганцев, чтобы отметить Навруз, который является традиционным персидским новогодним праздником.

Представитель кабульской полиции Басир Муджахид сказал, что четвертая бомба была обезврежена около Кабульского университета, и что власти ищут любые другие взрывчатые устройства, которые могли быть установлены в этом районе.

Но он добавил, что СВУ были далеко от основного места проведения торжеств.

Движение «Талибан» заявило о своей непричастности к теракту.

Ровно год назад в результате взрыва возле празднующей толпы погибли 33 человека. Теракт был совершен группировкой ИГИЛ*, которая регулярно терроризирует шиитов в Афганистане.

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