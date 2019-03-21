После Крайстчерч: мусульмане Запада вооружаются

Массовое убийство мусульман в двух мечетях новозеландского города Крайстчер ожидаемо вызвало ожесточенные споры о продаже огнестрельного оружия. Как раз сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сдержала свое обещание и правительство страны временно полностью запретило продажу полуавтоматического оружия, вроде тех винтовок, что использовал террорист в Новой Зеландии. По словам Ардерн, это только начало, а в дальнейшем будет принят новый закон, который призван серьезно усложнить приобретение такого оружия.

Эту идею ограничения продажи оружия поддержали многие мусульмане и немусульмане в шокированной Новой Зеландии. Однако, интересно, что этот теракт, как никакой другой прежде, вызвал в мусульманской общине на Западе, в частности США, решимость защищаться.

Например, в Турции скандально известный мафиозный лидер и яркий турецкий националист Седат Пекер в своем видео, посвященном Новой Зеландии, призвал, чтобы некоторым профессиональным группам продавали лицензионное оружие по «упрощенной схеме». К таким группам он отнес школьных учителей и имамов. «Кому это причинит вред, если лицензионное оружие появится у имамов и владельцев магазинов» - спрашивает Пекер. По его мнению, имамы, муэдзины, охранники мечетей — все они должны получить такое оружие. «Турки мусульмане, живущие во всем мире, должны иметь законные средства безопасности» - сказал Пекер.

Но еще более показателен пример США. Здесь отношения с оружием и владением оружием является не просто вопросом личной безопасности, это серьезный политический вопрос, который разделяет людей также, как вопросы миграции. Будучи маркером определенных политических взглядов (как правило республиканских и правых), обычное признание во владении лицензионным (!) оружием может поставить человека под шквал жесткой критики со стороны «прогрессивной» (демократической и левой) общественности.

Такое уже случалось прежде, когда про некоторых известных фигур в мусульманской среде США (например, имама Сухайба Вебба) узнавали, что они владеют лицензионным оружием. На них тут же набрасывались толпы критиков, которые обвиняли их едва ли не в предательстве. Ходила печальная шутка, что мусульманину в США легче признаться в каком-нибудь явном грехе, чем в законном владении оружием. По крайней мере, это встретит больше понимания.

Но теракт в Новой Зеландии как будто изменил все. Разумеется, противники вооружения остались, и до сих пор «прогрессивные» мусульмане пытаются критиковать тех, кто не хочет встретить очередного Брейвика или Биссонета, как овца перед убоем. Но их возражения тонут в широком призыве вооружаться. Шейхи, имамы, да и просто обычные рядовые мусульмане, подчеркивают необходимость воспользоваться своим законным правом и защитить себя.

Один из самых громких (но далеко не единственный) голос, призывающий мусульман защищаться, принадлежит адвокату по гражданским делам и исполнительному директору флоридской организации CAIR (Совет по американо-исламским отношениям, традиционно обвиняется в США в связях с «братьями-мусульманами»), Хасану Шибли.

Едва увидев видео, снятое террористом, Хасан опубликовал сообщения в Facebook и Instagram. Его посыл прост: мусульмане не должны позволять этим событиям заставлять их стыдиться своей веры. Он видел, как многие мусульмане после подобных событий склонны скрывать свои убеждения из страха. Но Хасан считает, что мусульманам важно гордиться своей религией и наследием, особенно во времена трагедии. Наряду с этим было и другое послание: в каждой мечети должен быть разработан план безопасности, и центральным элементом этого плана должна стать небольшая команда, владеющая огнестрельным оружием.

Сам Хасан практически постоянно носит при себе пистолет. Он начал носить его во время президентской кампании 2016 года. Тогда речи Дональда Трампа, оскорбляющие мусульман, изображающие каждого мусульманина в качестве потенциальной угрозы, действовали как своего рода призыв для исламофобов. Вскоре Хасан услышал в своей общине истории о нападениях на мусульманок.

Затем начались зажигательные бомбы. Мечети стали поджигать посреди ночи. Затем смертельные угрозы. Автоответчик его офиса в Тампе наполнился оскорблениями. Каждый инцидент сам по себе не пугал его, но он видел, как формируется коллективная модель, и это было тревожно. Он подал заявление на получение лицензии на скрытое ношение, и через несколько недель у него был свой Sig 380. А у себя дома в сейфе он хранит автомат Калашникова.

Худшим кошмаром Хасана был террорист, идущий в мечеть во время пятничной проповеди. Теперь его худшие опасения оправдались. После трагедии в Крайстчерче Хасан оказался в центре активности, мобилизуя общенациональные усилия по укреплению безопасности во всех американских мечетях. События в Крайстчерче побудили его удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасность своей общины и вооружить больше мусульман.