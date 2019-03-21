Катар требует от МАГАТЭ вмешаться в строительство эмиратовской АЭС

Катар обратился к наблюдательному органу ООН по атомной энергетике с просьбой вмешаться в спор по поводу атомной электростанции стоимостью 24 миллиарда долларов, которая строится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Reuters.

Ссылаясь на письмо Катара, направленное в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), информационное агентство в среду заявило, что Доха утверждает, будто «Барака», атомная электростанция, строящаяся недалеко от границы с Катаром, угрожает стабильности региона и окружающей среде.

Катар заявил, что радиоактивный шлейф от случайного выброса может достигнуть его столицы Дохи через 5 - 13 часов, в то время как утечка радиации будет иметь разрушительные последствия для водоснабжения региона из-за его зависимости от опреснительных установок, сообщает Reuters.

Полуостровное государство заявило, что опасность усугубляется отсутствием регионального сотрудничества, сообщает информационное агентство.

«Катар считает, что отсутствие какого-либо международного сотрудничества с соседними государствами в отношении планирования, охраны здоровья и безопасности, а также защиты окружающей среды представляет серьезную угрозу стабильности региона и его окружающей среды», - говорится в письме, которое было отправлено из министерства иностранных дел Катара генеральному директору МАГАТЭ Юкии Амано.

В своем отчете в среду агентство Reuters не сообщило, что конкретно Катар просил МАГАТЭ в отношении завода в Бараке. МАГАТЭ, расположенная в Вене организация, являющаяся ведущим мировым органом по ядерной безопасности, не комментирует споры между государствами-членами.

Но известно, что в своем письме Катар также сообщил, что технология, используемая для строительства АЭС, является относительно непроверенной, поскольку в Южной Корее действует только один коммерческий реактор такого типа, сообщает Reuters.

Со своей стороны, в среду ОАЭ сообщили агентству, что их ядерно-энергетическая программа соответствует стандартам МАГАТЭ и передовой международной практике.

«Объединенные Арабские Эмираты ... придерживаются самых высоких стандартов ядерной безопасности», - заявил Хамад Аль-Кааби, постоянный представитель страны в МАГАТЭ.

Он добавил, что сейчас ожидается, что «Барака» начнет работу к 2020 году.

Крупнейшую в мире атомную электростанцию «Барака» строит Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO), но из-за проблем с обучением местного персонала запуск ее первого реактора несколько раз откладывали.

В мае компания Nawah Energy из ОАЭ, которая будет эксплуатировать электростанцию ​​вместе с французской компанией EDF, заявила, что «Барака» должна начать работу в период с конца 2019 года до начала 2020 года.

ОАЭ получили одобрение Соединенных Штатов на приобретение ядерных технологий в январе 2009 года, когда президентом был еще Джордж Буш, всего за несколько дней до прихода к власти Барака Обамы.

Соглашение 2009 года включает положение, известное как «золотой стандарт», согласно которому ОАЭ обязались не разрабатывать технологии ядерного обогащения или переработки, которые можно было бы использовать для создания ядерной бомбы.

Ранее в этом месяце Эмиратская корпорация по ядерной энергии (ENEC), владелец станции, заявила, что обнаружила дыры в бетонных стенах двух реакторов, хотя и сообщила, что они не представляют опасности для безопасности и не задержат запуск.

Ремонтные работы на одном из реакторов должны были быть завершены к концу прошлого года, и регулирующее агентство ОАЭ заявило, что оно заделает дыры в другом реакторе в неуказанное время.

Между тем, Катар заявил, что региональные опасения по поводу ядерной безопасности усилятся после запуска еще и гражданской ядерной программы Саудовской Аравии.

Напомним, что в 2017 году ОАЭ вместе с Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом наложили воздушную, морскую и сухопутную блокаду на Катар, обвинив его в поощрении терроризма, поддержке Ирана и угрозе их национальной безопасности - обвинения, которые Катар отрицает.

Блокада сохраняется и сегодня, а дипломатический кризис между бывшими союзниками по Персидскому заливу ничуть не завершен.