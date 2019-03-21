Секуляризация: в Канаде закроют треть всех церквей

Хотя Канада считалась религиозной нацией в прошлом, малое число христианских прихожан по всей стране вынуждает закрыть до трети церквей страны. По данным Национального фонда Канады, небольшое количество людей, составляющих приходы, в сочетании с высокой стоимостью ремонта старых церквей приведет к закрытию в ближайшие годы до 9 000 церквей в Канаде, сообщает CBС.

Это приведет к нескольким потенциальным последствиям для этих церквей, считает глава Национального фонда Канады Роберт Пажо. Некоторые здания, вероятно, будут проданы, а многие другие будут просто снесены. В то время как многие обеспокоены потерей «священных» мест, другие так же обеспокоены потерей исторических зданий.

Некоторые церкви будут отремонтированы и превращены в места для размещения художественных галерей или даже станут приютами для менее удачливых граждан страны. Многие говорят, что города и поселки, в которых закроют церкви, испытают более глубокие потери. В частности, они потеряют чувство общности, которое поощрялось в церковных приходах.

Церкви были центрами многих из этих городов. В них проводили встречи, свадьбы, похороны и всевозможные другие услуги. Теперь все они будут рассеяны вместе с потенциалом для создания нового чувства сообщества. Для многих это печальное время, особенно в тех сообществах, которые использовали такие места в качестве фактических общественных центров.

Ну а другие видят в этом изменении возможность уйти от прошлого и использовать районы и здания более эффективно для оказания помощи сообществам. Некоторые церкви пытаются модернизироваться, делясь своим церковным пространством с другими группами, чтобы оставаться открытыми и работающими. Это временная мера для некоторых церквей, но даже эта идея несет в себе конфликт (как например в Монреале, где один англиканский храм делит помещение с цирковым кабаре). Некоторые считают, что церковь от этого становится менее священным местом, но другие признают, что без дополнительных денег эти места закроются. Треть церквей в Канаде, скорее всего, увидят свой конец очень скоро.

Ну а при чем тут мусульмане? - может спросить читатель «Голоса Ислама». А в том то и дело, что не причем. Вся эта секуляризация, вынуждающая закрыть треть церквей в стране, происходит без всякого участия мусульман. Но крестоносцы всех мастей будут с утра до ночи винить мусульман и воображаемый «нечестивый союз исламистов с леваками», в том, что именно они подрывают основы «белого христианского мира». И если одна из этих закрытых церквей превратится в мечеть, а не в стрип-бар или галерею безумного авангарда, обязательно найдутся идиоты, мечтающие об «освобождении» церковного здания через убийство мусульман. Вот только даже перебив всех мусульман в Канаде, они не смогут заполнить все эти церкви.