Татарофобское лобби в руководстве США?

Как стало известно, администрация действующего президента США Дональда Трампа предложила закрыть вещание трех редакций Радио Свободы: Татаро-Башкирской, Северокавказской и Грузинской. Делается это под предлогом сокращения госрасходов - со 124 миллионов долларов, в которые обходится финансирование Радио Свободы в текущем году, до 87 миллионов в следующем.

Однако почему это предлагается сделать за счет трех этих редакций? На наш, и не только наш, взгляд, они на данный момент одни из наиболее эффективных среди всех национальных редакций этой медийной сети.

Особенно это касается Идель.Реалий, которые примерно за год с момента запуска успели стать настоящим глотком свежего воздуха для тех, кто хочет знать о проблемах народов Поволжья, тщательно замалчиваемых как провластными, так и оппозиционными российскими СМИ.

И здесь мы не можем не вспомнить таинственную историю с громогласным внесением Госдепом США в американские списки террористов Айрата Вахитова. Его обвинили в сотрудничестве с кавказскими джихадистами в Сирии, однако, интересно, что сделано это было уже через несколько лет после того, как Вахитов отошел от активности на сирийском направлении, поселился в Турции и стал превращаться в знаковую величину среди русскоязычных мусульман благодаря своей переводческой деятельности и взвешенным комментариям в интернете.

По явно заказному характеру внесения в списки террористов Вахитова и по предложению команды Трампа о ликвидации татаро-башкирской редакции Радио Свободы напрашивается предположение, что в политическом истеблишменте США (причем, напомним, что решение по Вахитову было принято при предыдущем президенте) присутствует татарофобская группировка, незаинтересованная в политическом пробуждении татарского народа и наличии СМИ и лидеров, способных быть его маяками.