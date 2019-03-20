Нурсултан — столица Казахстана

Парламент Казахстана на совместном заседании верхней и нижней палат все-таки одобрил поправки в Конституцию о переименовании столицы страны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Депутаты единогласно поддержали смену названия столицы с Астаны на Нурсултан.

Правительство Казахстана предлагало провести общенациональный референдум о переименовании Астаны. Однако, как сообщил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, президент решил, что этот вопрос может рассмотреть парламент без референдума. Конституционный совет счел это законным.

К слову, на посту спикера сената нынешнего президента Токаева сменила старшая дочь Назарбаева Дарига.