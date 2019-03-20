Первые похороны жертв теракта в Новой Зеландии

Семьи жертв нападения на мечеть в Крайстчерч начали хоронить своих родственников спустя пять дней после того, как 50 человек были убиты в ходе самого страшного теракта в истории Новой Зеландии.

По меньшей мере пять жертв были похоронены в среду на кладбище в Мемориальном парке, после того как тела были отданы из кабинета коронера днем ранее.

Среди похороненных были 15-летний сирийский беженец Хамза Мустафа и его отец, 44-летний Халид. Они только что прибыли в Новую Зеландию за шесть месяцев до того, как были убиты.

13-летний младший брат Хамзы Заед получил огнестрельные ранения в ногу во время атаки. Его видели в инвалидной коляске во время церемонии.

Мохамед Альджибали, имам из Австралийского исламского центра, который приехал, чтобы присутствовать на похоронах, отметил, что семья бежала от ужасной восьмилетней войны в Сирии, только чтобы быть убитой в Новой Зеландии - одной из самых спокойных стран мира.

«Это были отец и сын. Он был сирийским братом, и он избежал того, что происходит в Сирии каждый день, и массовых убийств, которые происходят там почти ежедневно, чтобы умереть в Новой Зеландии, месте, которое он считал своим новым домом, потому что он был беженцем», - сказал Альджибали.

Премьер-министр Ардерн сказала, что она была опустошена из-за известия о том, что Мустафа из Сирии был убит.

«Я не могу сказать вам, какое это потрясение - узнать, что семья приехала сюда в поисках безопасности и убежища, и они должны были быть здесь в безопасности ... Это был их дом», - сказала Ардерн во время пресс-конференции в центральном полицейском участке Крайстчерча.

Ранее новозеландский лидер посетила среднюю школу Крайстчерч, где учился Хамза.

Джунайд Исмаил, 36 лет, и Ашраф Али, 58 лет, были похоронены отдельно, чуть позже в среду. Имя пятой похороненной жертвы не сообщают.

Многие скорбящие выстраивались в очередь, чтобы помочь заполнить могилы земле своими руками вручную, и людей просили воздержаться от использования лопат, чтобы все желающие могли принять участие.

Похороны происходят после того, как полиция ранее назвала пятерых жертв пятничного нападения на мечети Аль-Нур и Линвуд.

В заявлении полиции говорится, что тела 27 жертв будут опознаны к полудню среды и будут доступны их семьям для захоронения. Позже в среду на пресс-конференции Ардерн заявил, что 30 тел погибших были утверждены к выдаче родственникам.

Чиновники, на которых возложена задача опознания погибших, все больше страдают от отсутствия прогресса.

Мусульмане обычно хоронят умершего в течение суток после смерти. Тем не менее, власти заявляют, что они должны быть на 100 процентов уверены в процессе идентификации, чтобы неправильное тело не было возвращено семье жертвы, и в суде могут быть использованы доказательства против подозреваемого в убийстве.

«Было бы непростительно вернуть не то тело в семью», - заявил комиссар полиции Майк Буш в своем заявлении в среду.

«Я хочу еще раз заверить вас, что мы неустанно работаем, делаем все, что в наших силах, чтобы как можно быстрее завершить процессы формальной идентификации».

Тем временем Ардерн сказала, что понимает «разочарование» семей, все еще ожидающих похорон своих родственников, добавив, что есть «уроки, которые нужно извлечь» из того, как власти до сих пор решали эту проблему.