Алма-Ата и Ташкент — в пятерке самых дешевых городов мира

Ташкент и Алма-Ата вошли в первую пятерку рейтинга городов мира по дешевизне жизни, разработанного исследовательским центром The Economist Intelligence Unit (EIU). Доклад опубликован во вторник на сайте EIU.

Столица Узбекистана «поднялась» на 19 строчек в отчете 2019 Worldwide Cost of Living, замкнув первую тройку рейтинга.

В то же время, Алма-Ата, крупнейший город Казахстана, поднялся на одну строчку, став четвертым.

Самым дешевым городом исследователи назвали столицу Венесуэлы Каракас, сирийский Дамаск — второй.

Сингапур, Париж и Гонконг разделили первое место в рейтинге самых дорогих городов мира по версии EIU.

Для составления рейтинга, включающего 133 города мира, были проанализированы более 400 цен на 160 товаров и услуг первой необходимости, включая продукты питания, напитки, одежду и аренду жилья.