Оюб Титиев получил четыре года колонии

Шалинский городской суд Чечни признал виновным главу чеченского филиала «Мемориала» Оюба Титиева по делу о хранении наркотиков. Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения, сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

Судья Мадина Зайнетдинова зачитывала приговор в течение примерно девяти часов. Она заявила, что не верит показаниям Титиева о том, что его задерживали дважды и второе задержание было инсценировано полицией.

Адвокат главы чеченского «Мемориала» Петр Заикин пообещал обжаловать приговор. В "Мемориале" решение суда назвали политизированным.

Ранее прокуратура запрашивала для Титиева 4 года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа. По мнению защиты, уголовное дело полностью сфальсифицировано, а доказательства оформлены с нарушениями.

​12 марта на последнем заседании суда Титиев выступил с последним словом, в котором заявил, что понимает: приговор будет обвинительным.

Правозащитник поблагодарил всех, кто его поддерживал последний год, а также извинился перед близкими "за страдания, что причинил". Титиев напомнил, что к президенту России Владимиру Путину дважды обращались по его уголовному делу, однако ответ до сих пор не был получен. Правозащитник назвал судебный процесс над ним "сигналом всем правозащитным организациям".

Напомним, что Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Вину Титиев не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Находясь под арестом, Оюб Титиев получил премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека.