В Индонезии наводнения и оползни унесли жизни почти сотни людей

Число погибших от внезапных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в самой восточной провинции Индонезии Папуа, возросло до 89, при этом десятки других пропали без вести.

Сутопо Пурво Нугрохо, представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям, заявил, что во вторник из грязи и обломков разрушенных домов было извлечено 89 тел.

Еще 159 человек получили ранения, в том числе 84 были госпитализированы, многие со сломанными костями и ранениями в голову.

По словам Нугрохо, число погибших будет расти, а сейчас спасатели прочесывают пострадавшие районы.

В результате наводнений и оползней рано утром в воскресенье в нескольких районах округа Джаяпура провинции Папуа были разрушены дороги и мосты, что затруднило спасательные работы.

Во вторник более 1600 спасателей, включая солдат и полицию, столкнулись с трудностями при уборке огромных куч мусора из-за нехватки тяжелой техники, сообщил военный представитель Папуа полковник Мухаммед Айди.

«Мы сталкиваемся с трудностями при удалении мусора и трупов под обломками, так как у нас недостаточно экскаваторов», - сказала Айди, добавив, что спасатели разыскивают 74 человека, которые, согласно сообщениям, пропали без вести.

«Один район в горах до сих пор недоступен для работников по оказанию помощи, потому что мост, соединяющий этот район, был разрушен. Но сообщений о гибели там нет», - сказал он, добавив, что военный корабль отправился к месту происшествия.

Нугрохо сказал, что около 7000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, более 400 домов и другие здания были повреждены, а тысячи других оказались под водой.

Администрация провинции Папуа объявила о двухнедельном чрезвычайном положении, чтобы получить помощь от центрального правительства. Провинция граничит с Папуа-Новой Гвинеей на острове к северу от Австралии.

Наводнения — весьма частое явление в Индонезии, особенно в сезон дождей, который длится с октября по апрель.

В январе от наводнений и оползней погибли по меньшей мере 70 человек на острове Сулавеси, а в начале этого месяца сотни жителей провинции Западная Ява были вынуждены эвакуироваться, когда проливные дожди вызвали сильные наводнения.

Архипелаг в Юго-Восточной Азии, состоящий из 17 000 островов, является одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям стран на Земле, расположенной на Тихоокеанском огненном кольце, где сталкиваются тектонические плиты.