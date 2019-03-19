ХАМАС подавляет экономические протесты в Газе

Несколько правозащитных организаций и политических группировок осудили нападения со стороны сил безопасности ХАМАС в секторе Газа на демонстрантов, которые в течение нескольких дней протестовали против растущего прожиточного минимума и повышения налогов.

Новое движение, сформированное около месяца назад, было создано под лозунгом «Мы хотим жить» группой активистов и СМИ, не связанных с политическими партиями, сообщает Аль-Джазира.

Первая акция протеста, которая состоялась в прошлый четверг, была подавлена ​​десятками сотрудников сил безопасности ХАМАС, которые разогнали протестующих, избив их и стреляя в воздух. Видеозаписи разгона демонстрации широко разошлись в социальных сетях.

Силы безопасности ХАМАС также ворвались в дома граждан и совершили ряд арестовали по всему сектору в городе Газа и лагере беженцев Джабалия на севере, Дейр-эль-Балах в среднем районе и Хан-Юнис и Рафах на юге.

Протестующие заявили, что силы ХАМАС напали на них дубинками, тогда как они всего лишь выражали недовольство против тяжелых условий жизни в секторе Газа. Исраа Бухаиси, журналист новостного канала «Аль-Алам», рассказала, что хамасовцы избили ее отца и брата, когда они пытались вмешаться между силами ХАМАС и группой протестующих, подвергшихся нападению со стороны силовиков.

«Группа протестующих собралась недалеко от центра лагеря Дейр-эль-Балах, держа плакаты и выкрикивая лозунги «Мы хотим жить. Мы хотим работать. Наше будущее потеряно», - сказала Бухаиси.

«Это абсолютно популярное движение. Люди вышли на улицу, чтобы попросить решения для их несчастной жизни в Газе».

По ее словам, на место митинга прибыла полиция ХАМАС и попросила активистов покинуть район, но протестующие отказались уйти.

Силы безопасности ХАМАС арестовали ряд протестующих и отвезли их в неизвестный район, затем они совершили налет на ряд домов в лагере беженцев, в основном принадлежавших семье Бухаиси.

По словам Бухаиси, около 70 членов семьи все еще находятся под стражей силами безопасности ХАМАСа. «Они забрали моего отца, который болен раком, но освободили его в тот же день», - добавила Бухаиси.

Сторонники ХАМАС утверждают, что это движение было поддержано конкурирующим правительством Палестинской автономии, базирующимся на оккупированном Западном берегу.

Представитель ХАМАС в интервью Аль-Джазире отверг существование независимого движения, поддержанного народными массами, но в официальном заявлении сообщили, что силы безопасности ХАМАС арестовали сотрудников, ранее находившихся на зарплате у правительства Западного берега. Якобы их шантажировало правительство Западного берега, чтобы спровоцировать хаос в секторе Газа, в обмен на выплату им заработной платы.

«Мы подчеркиваем, что мы поддерживаем мирные демонстрации, но мы не допустим, чтобы эксплуатация протестов провоцировала хаос», - сказал Ияд аль-Бузом.

Разумеется, картину разгона палестинской мирной демонстрации силами ХАМАС с радостью подхватили все анти-палестинские и про-израильские ресурсы. Ведь по сути ХАМАС делает с палестинцами то, в чем сам обвиняет Израиль. С другой стороны, совершенно очевидно, что именно на это и была с самого начала рассчитана долгая блокада Газы, ведь на первый план для жителей Газы выходят не национальные, а социальные проблемы.

Почти дюжина палестинских группировок в секторе Газа заявили о своей поддержке молодежного движения и о поддержке того, что группа называет «справедливыми требованиями», включая создание трудового бюро, которое защищало бы права работников от эксплуатации; прекращение контроля некоторых сторон над товарами и ценами, а также надзор за работой частного сектора; и отмена всех налогов, обременяющих граждан.

Фракции также осудили нападение ХАМАС на протестующих и призвали движение реагировать на требования о смягчении налогов.

Бакр Абу Сафия, член левого Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), заявил, что палестинский народ был очень терпеливым в течение последних 12 лет блокады.

«Мы поддерживаем это популярное движение», - сказал он «Аль-Джазире». «Люди имеют право на самовыражение. Мы все живем в условиях оккупации, и жертвы людей должны уважаться».

В заявлении группировки сообщили, что катастрофический кризис, в настоящее время затрагивающий сектор Газа, в основном вызван израильской оккупацией и введенной Израилем и Египтом блокадой с 2007 года.

Фракции также указали на ряд внутриполитических проблем, таких как палестинское политическое разделение между ХАМАС и ФАТХ, и карательные меры, принятые ПА против населения прибрежного анклава, такие как принуждение многих своих сотрудников к досрочному выходу на пенсию и отказ оплачивать израильскую электростанцию для обеспечения населения Газы электроэнергией.

В этом заявлении также содержались обвинения в решениях должностных лиц ХАМАС в Газе ввести дополнительные налоги, что привело к повышению стоимости жизни и ухудшению условий жизни палестинцев в секторе.

При этом некоторые протестующие обвиняют членов ХАМАС в приверженности роскоши и излишествам, а также в существенном подавлении гражданских свобод.

Мохсен Абу Рамадан, политический аналитик из Газы, сказал, что движение протеста возникло в результате беспрецедентно высокого уровня бедности и безработицы в секторе Газа, который достиг 70 процентов среди молодежи.

Около 20 000 выпускников университетов каждый год не могут найти работу, что вызвало ряд социальных проблем в анклаве. Кроме того, вывод ряда международных НПО, работающих в Газе, усугубил экономические проблемы.

«Жестокая реакция сил безопасности ХАМАС вызвала возмущение общественного мнения», - сказал Абу Рамадан, объяснив, что ХАМАС должен был лучше относиться к движению, не прибегая к физическим атакам.

«Все в Газе находятся под оккупацией и в осаде», - сказал он. «Люди здесь приняли крыло сопротивления ХАМАС и до сих пор участвуют в еженедельных пятничных акциях протеста в пятницу.

«Гнев направлен не против ХАМАС, а против нынешнего положения людей, но ХАМАС, похоже, не читает сообщение и реагирует эмоционально», - сказал он.



Относительно заявлений сторонников ХАМАС о том, что за движением стоит ПА, Абу Рамадан подтвердил, что это заявление одинаково принимается обеими сторонами. Он осуждает те официальные палестинские СМИ, которые используют протесты в Газе, чтобы настроить людей против ХАМАС.

Демонстрации действительно пользуются популярностью, сказал он, добавив, что ни одна из сторон не имеет права использовать их в своих собственных интересах.