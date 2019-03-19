Новая трагедия в сирийском лагере Рукбан

Двое детей из лагеря Аль-Рукбан на сирийско-иорданской границе погибли в результате осады, навязанной Россией и режимом Асада. Это случилось в четверг на прошлой неделе, сообщает Syria Call.

Согласно источникам в СМИ, двухнедельный ребенок Омар Халед Абдуллах и недельная девочка Фатима Абдул-Хади Баха Эддин умерли из-за плохого медицинского обслуживания и неспособности получить лекарства, из-за осады, наложенной на лагерь.

Орган по связям с общественностью и политике в лагере аль-Рукбан опубликовал заявление, в котором режим Асада и Россия обвиняются в гибели двух детей. Россияне и асадиты наложили столь жесткую осаду лагеря три недели назад, что привело к нехватке продовольствия, молока и лекарства.

Жители лагеря Аль-Рукбан страдают из-за тяжелых условий жизни, к которым добавилось давление со стороны России, перекрывшей все дороги, ведущие к ним, чтобы вынудить их «примириться» с режимом Асада, что неоднократно отвергали люди в лагере.