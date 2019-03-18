Конфликт на таджикско-киргизской границе: погиб один человек

Гражданин Таджикистана (по другим данным РФ) Хусейн Хакимов погиб в результате конфликта между местными жителями на таджикско-киргизской границе, около 20 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«На территории кишлака Ходжа Ало джамоата (общины) Чоркух со стороны граждан КР (Киргизской республики) применено охотничье оружие, в результате чего гражданин Таджикистана Хакимов Хусейн, 1976 года рождения, получил ранение в области сердца, от которого скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась в среду днем после того, как начались столкновения между жителями киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Поводом для этого, по данным погранслужбы Кыргызстана, послужило строительство в этом районе объездной автодороги Аксай - Тамдык. Во время противостояния, в котором приняли участие около 200 человек с обеих сторон, граждане Кыргызстана и Таджикистана забрасывали друг друга камнями.

По данным киргизской стороны, для сдерживания толпы киргизские и таджикские пограничники вынуждены были делать предупредительные выстрелы в воздух. Сообщалось, что один житель Кыргызстана получил огнестрельное ранение.

По данным ГКНБ, с таджикской стороны пулевые ранения также получили четыре человека и один человек пострадал от ударов камнями.

Вину за произошедшее ведомство возлагает на председателя кишлачного совета Оксой Баткенского района Кыргызстана, гражданку этой страны Розу Усарову, которая, по заявлению пресс-службы, «действовала в целях захвата участка, прилегающего к кишлаку Ходжа Ало».

Конфликт возобновился в четыерг, в результате чего один таджикистанец был убит, другой тяжело ранен, сообщил РИА Новости официальный представитель мэрии города Исфара Икбол Тешаев.

«Примерно в 15.15 местного времени (13.15 мск) вооруженные киргизские граждане открыли огонь по гражданам Таджикистана — жителям села Тоджикон. На данный момент известно, что один таджикистанец погиб, еще один ранен. Причины возобновления конфликта пока не известны», — сказал Тешаев.

По его словам, конфликт продолжился несмотря на то, что глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и представители всех силовых ведомств Согдийской области сейчас ведут переговоры в Исфаринском районе с представителями Кыргызстана.

Исфаринско-Баткенский участок таджикско-киргизской границы, где произошел конфликт, многие годы является зоной периодических столкновений местного населения и пограничников. Многие участки остаются спорной территорией, где до сих пор не произведена делимитация и демаркация границы.