Останкинская башня погасла в память о жертвах в Новой Зеландии



Освещение Останскинской телебашни (самой высокой башни российской столицы) было погашено в полночь в связи с трауром по погибшим в Новой Зеландии. Об этом 16 марта сообщает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В субботу с 00:00 до 01:00 свет Останкинской телебашни будет погашен в дань памяти погибшим в трагедии в Новой Зеландии.

При всей нашей критичности к российскому телевидению, нельзя не отметить этот жест солидарности с мусульманами, даже если он является формальностью.

Впрочем, не стоит забывать, что именно из этой башни льется поток исламофобской пропаганды, результатом которой становятся подобные теракты. И к сожалению, этот поток ни в коем случае не собирается ослабевать.