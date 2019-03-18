Израильский солдат убит в результате палестинской атаки на оккупированном Западном берегу

По меньшей мере один израильтянин был убит и двое других ранены в результате нападения палестинцев на оккупированном Западном берегу в воскресенье, сообщает Аль-Джазира со ссылкой на израильских военных.

Во время телефонной конференции с журналистами представитель армии подполковник Джонатан Конрикус рассказал, что палестинец зарезал израильского солдата на перекрестке возле незаконного еврейского поселения Ариэль и схватил его штурмовую винтовку.

Конрикус добавил, что палестинец затем применил это оружие для стрельбы по трем транспортным средствам, а затем угнал автомобиль, на котором приехал на другой перекресток неподалеку, где он застрелил второго солдата, а затем направился в Брукин, соседнюю палестинскую деревню.

Конрикус сказал, что один израильтянин был убит, а двое других ранены. Он не назвал имени человека, который умер, и сказал, что пока не понятно, сколько человек участвовало в нападении.

Однако палестинское информационное агентство Maan сообщило, что в результате этого инцидента погибли два израильских солдата и один поселенец, а четверо других поселенцев были «серьезно ранены».

В публичном выступлении на еженедельном заседании кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о нескольких нападавших: «Силы безопасности преследуют нападавших. Я уверен, что они будут задержаны».

ХАМАС, управляющий сектором Газа, оценил нападение на Западный берег как «естественный ответ на преступления, совершенные израильской оккупацией». Тем не менее, ХАМАС не взял на себя ответственность за акцию.

Представитель «Исламского джихада» в Газе также заявил, что группа «поздравляет тех, кто совершил это».

Конрикус сказал, что военные еще не знают, был ли нападавший связан с какой-либо организацией, но сказал, что «охота продолжается».

Местные СМИ сообщили, что израильские силы совершили налет на Брукин и соседние палестинские деревни, причем некоторые солдаты были размещены на крышах жилых домов. Въезды в полдесятка деревень также были закрыты армией.

Атака произошла после того, как два палестинца были убиты израильскими силами на прошлой неделе в отдельных инцидентах на Западном берегу. В четверг две ракеты из Газы были выпущены в направлении Тель-Авива в результате редкого нападения на самое сердце Израиля, что вынудило стороны встать на путь нового обострения.

ХАМАС отверг обвинения Израиля в том, что именно он стоял за ракетным обстрелом. Однако Израиль продолжил бомбить объекты именно военного крыла ХАМАС.