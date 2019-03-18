Оставят ли США в Сирии 1000 солдат?

Количество американских войск, которое предположительно должно остаться в Сирии после «полного вывода», анонсированного Дональдом Трампом в своей нашумевшей серии твитов, растет как на дрожжах.

В воскресенье издание The Wall Street Journal сообщило, что в ходе переговоров с Турцией европейские союзники, а также поддерживаемые США Сирийские демократические силы, не смогли заключить соглашение о «безопасной зоне» в северо-восточной Сирии, и теперь США намерены продолжать работать с СДС.

В отчете The Wall Street Journal цитировались официальные лица США, которые утверждают, что планируют развернуть до 1000 американских солдат по всей стране.

Однако, с опровержением WSJ выступил сам Пентагон.

«Заявление, опубликованное сегодня вечером крупной американской газетой о том, что американские военные разрабатывают планы по сохранению почти 1000 американских военнослужащих в Сирии, фактически неверно», - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Дэнфорд.

«Не было никаких изменений в плане, объявленном в феврале, и мы продолжаем выполнять указание президента о выводе войск США до остаточного присутствия».

Но он добавил, что США продолжают «проводить детальное военное планирование с турецким генеральным штабом для решения проблем безопасности Турции вдоль турецко-сирийской границы».

«Планирование на сегодняшний день было продуктивным, и у нас есть первоначальная концепция, которая будет уточнена в ближайшие дни», - сказал он.

«Мы также ведем планирование с другими членами Коалиции, которые заявили о своем намерении поддержать переходный этап операций в Сирии».

Напомним, что президент Дональд Трамп внезапно объявил в декабре о немедленном и полном выводе 2000 американских военнослужащих, дислоцированных в северо-восточной Сирии, объявив о победе над террористической группой ИГИЛ*. Решение побудило его министра обороны Джима Маттиса уйти в отставку.

Затем, под давлением Конгресса и Пентагона, он согласился оставить силы в размере около 200 американских военнослужащих, которых он хочет укрепить союзниками по коалиции.

Задача международных сил фактически состоит в том, чтобы гарантировать безопасность СДС на фоне возможной операции Турции.

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