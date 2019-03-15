В московском торговом центре подрались русские и чеченцы

В Москве в торговом центре «Кунцево-Плаза» произошла массовая драка между чеченцами и русскими, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. Издание сообщает, что новость подтвердил источник в территориальном отделении полиции.

По их данным, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть вечером 14 марта от сотрудника торгового центра. По его словам, в массовой драке на четвертом этаже комплекса участвовали 10–12 человек, после чего они переместились на улицу. "Один из граждан демонстрировал пистолет", — указали источники.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, опрашивает сотрудников торгового центра.