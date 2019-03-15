ЕС передаст полтора миллиарда евро Турции на поддержку сирийских беженцев

Евросоюз перечислит грант в 1,5 млрд евро для сирийцев в Турции, сообщила в четверг глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

«Я хотела бы подтвердить, что мы переведем грант в 1,5 млрд. евро из вторых 3 млрд. евро для сирийцев в Турции» - сказала Могерини.

Выступая на церемонии открытия конференции по Сирии, организованной ЕС и США в Брюсселе, Могерини подчеркнула, что решение конфликта в Сирии не военное, а политическое.

Напомним, что Турция принимает более 3,5 миллионов сирийских беженцев, больше, чем любая другая страна в мире.

Анкара и Брюссель подписали соглашение в 2016 году, чтобы найти решение для потока беженцев, направляющихся в ЕС. Соглашение предусматривает, что в обмен на помощь Турции, сдерживающей поток беженцев в Европу, ЕС выплатит Турции финансовую помощь в размере 6 миллиардов евро. Соглашение также предусматривает ускорение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС и безвизовых поездках для ее граждан.

ЕС полностью выплатил свой первый транш в размере 3 миллиардов евро на 2016–2017 годы и пообещал выплатить второй транш к концу этого года.

Несмотря на то, что Турция взяла на себя большую ответственность по сдерживанию миграционного потока, ЕС не смог выполнить свою часть соглашения. С момента вступления соглашения в силу ЕС откладывает введение безвизового режима для граждан Турции уже на протяжении двух лет. Между тем в среду Европарламент проголосовал за приостановку процесса присоединения Турции.

Согласно заявлению МИД Турции, опубликованному в четверг, в пятницу в Брюсселе состоится 54-е заседание Совета ассоциации Турция-ЕС.

Встреча высшего руководящего органа между Турцией и ЕС состоится впервые за почти четыре года и имеет важное значение для продолжения и диверсификации институционального диалога Турции с ЕС.