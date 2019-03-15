Сегодня вас будут убеждать, что если вы, мусульмане, не хотите, чтобы вас расстреливали в мечетях, "сидите у себя дома".

На самом деле, нет. Психопат, который сделал это, ехал на свою акцию, слушая сербскую четническую музыку, а не новозеландское кантри и был идейным крестоносцем, вдохновляемым своими коллегами со всего мира, а не местным обывателем, борющимся против массовой иммиграции.

И в своем манифесте он пообещал придти в Стамбул и уничтожить там все мечети и минареты - это к вопросу о "сидите дома". Конечно, кто-то и на это скажет, что завоеванная Византия для мусульман это не "дома", но вот сам-то психопат считает себя дома в Новой Зеландии, отжатой у аборигенов. Так что, надо понимать, что по их логике "дома" и права на него у нас не будет никогда - они будут стараться достать нас везде и не дать житья нигде.

Вчерашний арест Айрата Дильмухаметова в этом смысле иллюстративен. В четвертый раз сажают политика, который живет у себя дома и всегда принципиально говорит, что собирается жить и умереть дома и не будет никуда уезжать.

И его гнобят там, именно за то, что он хочет, чтобы мусульмане (и не только они на самом деле) у себя дома дышали полной грудью - в прямом смысле этого слова, то есть, чтобы их не травили ни физически, как делают колониальные компании в Сибае, ни морально, запрещая их литературу, организации и т.д.

На днях у себя дома же, в Идлибе, российская авиация опять разбомбила мусульман, убив несколько десятков мирных человек, включая и детей.

Просто Сатана и его последователи не хотят, чтобы Божьи религия и слуги существовали в принципе, и будут вести против них борьбу всегда и везде, под любыми предлогами. Эта метафизическая причина - главная, все остальное в подобых случаях - способы найти ей рациональные объяснения.