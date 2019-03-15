Авиаудары по Идлибу: погибли гражданские

Число погибших в результате удара авиации режима в северо-западной провинции Идлиб в Сирии возросло до 15, сообщила в четверг гражданская оборона Сирии.

Наряду с артиллерийскими обстрелами российские самолеты атаковали центральный Идлиб и его сельские окраины в ходе четырех воздушных налетов в среду, в результате чего погибли восемь детей, сообщает гражданская оборона Сирии, также известная как Белые каски.

По данным «Белых касок» самолеты бомбили район Аль-Касих, из-за чего были ранены 49 человек и повреждены жилые дома.

Воздушные налеты сил Башара аль-Асада и его российских союзников убили по меньшей мере 138 гражданских лиц в этом году, сообщает Аль-Джазира.

Идлиб в значительной степени контролируется движением Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ), который в четверг пообещал отомстить асадитам и их российским союзникам.

В сентябре прошлого года Россия вместе с Турцией, которая поддерживает оппозиционные группы в Идлибе, согласились создать демилитаризованную зону, которая приостановила наступление на Идлиб.

Зона шириной от 15 до 20 км, согласованная Анкарой и Москвой, должна была обеспечить «вывод всех радикальных боевиков» из Идлиба, заявил тогда президент России Владимир Путин, имея в виду ХТШ, которые остаются доминирующей силой в провинции.

Последний удерживаемый повстанцами анклав в Сирии в настоящее время является домом для почти трех миллионов человек, половина из которых являются внутренне перемещенными лицами, и охватывает то, что когда-то было главной коммерческой автомагистралью, соединяющей Сирию с Турцией и Иорданией.

По данным Организации Объединенных Наций, с тех пор, как в 2011 году разразился разрушительный конфликт, более 450 000 сирийцев были убиты и более шести миллионов перемещены.