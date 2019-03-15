ЕС внес Оман и ОАЭ в черный список оффшоров

Министры стран Евросоюза (ЕС) расширили черный список офшоров, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ранее в списке находились пять территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американские Виргинские острова. В список внесли: Арубу, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминику, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Фиджи.

В Еврокомиссии объяснили, что пять из попавших в список стран не изменили ничего с момента его создания в 2017 году: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Виргинские острова. Другие три территории первоначально были в нем, но их переместили в серый список после обещания выполнить условия ЕС. В черные список они попали снова за их невыполнение, это Барбадос, ОАЭ и Маршалловы острова. Остальные семь стран переместили в черный список из серого по той же причине.

Еврокомиссия в прошлом году провела исследование в 92 странах, их оценивали по трем основным критериям: налоговая прозрачность, хорошее управление и реальная экономическая деятельность. Дополнительно учитывалось наличие нулевой ставки корпоративного налога.

Между тем, как сообщает агентство «Анадолу» в Абу-Даби разочарованы решением Евросоюза о включении Объединенных Арабских Эмиратов в «черный список» стран, законодательство которых позволяет уклоняться от уплаты налогов. Об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.