Израиль бомбил Газу в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива

Израиль нанес воздушные удары по Газе через несколько часов после ракетных обстрелов вблизи Тель-Авива, что вызвало опасения по поводу серьезной эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщает Аль-Джазира.

Взрывы были слышны в секторе Газа рано утром в пятницу, и палестинские свидетели сказали, что израильские самолеты бомбили позиции ХАМАС.

Около 30 авиа-рейдов были направлены против позиций, удерживаемых военным крылом ХАМАС и движения «Исламский джихад», что нанесло значительный ущерб, сообщил агентству AFP источник в Газе.

Местные палестинские агентства сообщили, что женщина и ее муж получили ранения в южном городе Рафах, но не предоставили дополнительную информацию.

Израильские военные заявили, что они атаковали «места террора» в Газе, спустя несколько часов после того, как было заявлено, что две ракеты были выпущены из анклава в районе Тель-Авива. В своем твите израильская армия заявила, что она нацелена на 100 «военных целей ХАМАС».

Бомбардировки были произведены в южном городе Газы Хан Юнис, примерно в 25 км к югу от города Газа.

Ракетный обстрел Тель-Авива, первый с 2014 года, знаменует собой значительную эскалацию, которая повысила вероятность жестокой мести Израиля.

В Тель-Авиве были слышны взрывы, и, по словам свидетелей, ракеты-перехватчики «Железного купола» были запущены в небо и взорваны, хотя военные заявили, что ракеты не были сбиты.

ХАМАС отрицает ответственность за нападение на Тель-Авив, говоря, что ракеты были запущены, когда военное крыло группы встречалось с египетскими посредниками, чтобы попытаться заключить мир с Израилем.

В необычном шаге, указывающем, что ХАМАС пытается предотвратить дальнейшую эскалацию, министерство внутренних дел заявило, что ракетный обстрел «против национального консенсуса» и пообещало принять меры против преступников.

Исламский джихад и Комитеты народного сопротивления, две другие вооруженные группировки в Газе, также отказались от ответственности.

В беседе с палестинским агентством новостей Quds Network представитель организации «Исламский джихад» ответил на заявления Израиля.

«Эти обвинения являются просто ложью израильской оккупации», - сказал Дауд Шихаб. «Наше движение и военное крыло бригады Аль-Кудс не выпустили ни одной ракеты».

Бригадный генерал Ронен Манелис, главный представитель израильской армии, заявил, что официальные лица не имеют предварительного предупреждения о нападении и пытаются определить, кто выпустил ракеты.

Однако Израиль считает, что правители ХАМАС в Газе несут ответственность за любые обстрелы с территории.

Ракетный залп не нанес никакого ущерба или жертв, но он потряс израильские нервы перед выборами 9 апреля, на которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху добивается пятого срока.